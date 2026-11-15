به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری شامگاه یکشنبه در جلسه تنظیم بازار استان مازندران، وضعیت تولید و تأمین کالاهای اساسی، روند صادرات محصولات کشاورزی و چالش‌های تأمین نهاده‌های دامی مورد بررسی قرار داد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در این نشست با اشاره به آخرین وضعیت تولید گوشت مرغ اظهار کرد: تاکنون ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری استان انجام شده است که این میزان، تولید مرغ مورد نیاز را برای دو ماه آینده تضمین می‌کند و از این بابت نگرانی وجود ندارد.

تیموری همچنین با اشاره به عملکرد صادراتی بخش کشاورزی استان افزود: از ابتدای سال تاکنون ۴۳ هزار تن مرکبات و ۲۲ هزار تن کیوی از مازندران به بازارهای خارجی صادر شده که در مجموع، میزان صادرات این محصولات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد افزایش داشته است.

وی یکی از دغدغه‌های بخش تولید را تأمین برخی نهاده‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: در زمینه تأمین نهاده‌هایی مانند سبوس با نگرانی‌هایی مواجه هستیم که باید برای رفع این مشکل تدابیر لازم اتخاذ شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تمدید پروانه موقت مرغداری‌های فاقد پروانه تا پایان سال نیز خبر داد و این اقدام را در راستای حمایت از استمرار فعالیت واحدهای تولیدی عنوان کرد.

تیموری در ادامه با تأکید بر مناسب بودن وضعیت ذخایر کالاهای اساسی در استان بیان کرد: در حال حاضر از نظر موجودی کالاهای اساسی مشکلی نداریم و حدود ۲۳۰ هزار تن گندم در ذخایر استان موجود است.

وی با اشاره به وضعیت بازار برنج نیز خاطرنشان کرد: در تأمین و موجودی برنج نیز مشکل خاصی وجود ندارد و قیمت این محصول به ثبات و پایداری رسیده است.