خرید ۸.۲ میلیون تن گندم از کشاورزان؛ ۵۰ درصد مطالبات پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی تیموری شامگاه سهشنبه در حاشیه گردهمایی معاونان سازمانهای جهاد کشاورزی استانهای کشور در ساری اظهار کرد: خرید گندم از کشاورزان همچنان ادامه دارد و تاکنون بیش از ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن از این محصول خریداری شده است.
وی ارزش گندم خریداریشده را حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تاکنون حدود ۵۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده و روند پرداخت بدهی کشاورزان در حال پیگیری است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پیگیری مستمر مطالبات گندمکاران گفت: وزیر جهاد کشاورزی به صورت روزانه موضوع پرداخت مطالبات کشاورزان را دنبال میکند تا بدهی افرادی که محصول خود را تحویل دادهاند، پرداخت شود.
تیموری با بیان اینکه وضعیت تولید گندم در کشور مطلوب است، ادامه داد: شرایط آبوهوایی سال گذشته و امسال تأثیر نامطلوبی بر تولید گندم نداشته و خرید این محصول نیز تا رسیدن به میزان مورد نیاز کشور ادامه خواهد داشت.
وی همچنین درباره واردات گندم گفت: در کنار تولید و خرید داخلی، سالانه حدود سه تا چهار میلیون تن گندم برای حفظ ذخایر راهبردی و تأمین موجودی مورد نیاز کشور وارد میشود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اهمیت حفظ ذخایر راهبردی افزود: خوشبختانه تاکنون نیازی به برداشت از ذخایر راهبردی کشور ایجاد نشده و تأمین نیازهای جاری از مسیر تولید داخلی، خرید گندم از کشاورزان و واردات انجام میشود.
وی با اشاره به نیاز سالانه کشور به حدود ۱۴ میلیون تن نهاده و کالاهای مرتبط افزود: پیشبینی میشود حدود ۱۰ میلیون تن از این میزان از طریق کشورهای حاشیه دریای خزر و مسیرهای زمینی، ریلی و دریایی قابل تأمین باشد و این روند هماکنون در حال انجام است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در حوزه ثبت سفارش نیز تمهیداتی برای تسهیل و تسریع ورود نهادهها به کشور در نظر گرفته شده و تا پایان شهریورماه امکان استفاده از ظرفیتهای جدید برای تسهیل فرایند واردات فراهم شده است.
تیموری با بیان اینکه در تأمین و واردات کالاهای اساسی مشکل خاصی وجود ندارد، تصریح کرد: ذخایر راهبردی کشور همچنان دستنخورده باقی مانده و تأمین نیازهای جاری از طریق واردات بخش خصوصی و همچنین شرکت بازرگانی دولتی ایران انجام میشود.
وی گندم، برنج، روغن و نهادههای کشاورزی را از جمله اقلام مورد توجه در برنامه تأمین کشور برشمرد و گفت: برای حفظ ذخایر راهبردی، واردات گندم نیز در کنار خرید داخلی ادامه خواهد داشت
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