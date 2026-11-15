به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه دستاوردهای کانون‌های فرهنگی دانشجویان کشور عصر یکشنبه، با حضور مسئولان استانی و کشوری در دانشگاه کردستان افتتاح شد.

این نمایشگاه با حضور نمایندگان ۱۱۳ دانشگاه و در قالب ۱۲۰ غرفه برپا شده است و مجموعه‌ای از فعالیت‌ها، ظرفیت‌ها و تولیدات فرهنگی و هنری دانشجویان دانشگاه‌های مختلف کشور را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌دهد.

کانون‌های فرهنگی دانشجویی در این رویداد، فرصتی برای معرفی تجربه‌ها و ابتکارات خود در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری دارند و می‌توانند از طریق ارتباط مستقیم با سایر دانشگاه‌ها، زمینه انتقال تجربیات و شکل‌گیری همکاری‌های مشترک را فراهم کنند.

برپایی این نمایشگاه در کنار جشنواره ملی رویش، علاوه بر معرفی توانمندی‌های دانشجویان، بستری برای تقویت ارتباط میان کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌ها و توسعه فعالیت‌های خلاقانه در محیط‌های دانشگاهی فراهم کرده است.

این رویداد با هدف برجسته‌سازی نقش کانون‌های فرهنگی در ارتقای پویایی اجتماعی و فرهنگی دانشگاه‌ها و حمایت از ایده‌ها و خلاقیت‌های دانشجویی برگزار می‌شود.