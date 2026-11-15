به گزارش خبرنگار مهر، اصغر امرایی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای عملیات پایش اراضی کشاورزی در بخش سوری شهرستان رومشکان اظهار کرد: این بازدید میدانی با هدف ارزیابی وضعیت کشت دانه روغنی کلزا در مناطق رماوند، چم‌کبود، چم‌گز، پولاکش و چم‌دولتی انجام شد.

وی افزود: در مجموع ۱۷۳ هکتار از اراضی این مناطق مورد بررسی قرار گرفت که تاکنون ۳۲ هکتار از آن دارای کشت و سطح سبز مطلوب است و بستر زراعی سایر بخش‌ها نیز برای کشت آماده شده است.

ثبت دقیق اطلاعات اراضی و بهره‌برداران

مدیر جهاد کشاورزی رومشکان با بیان اینکه در جریان این بازدید، میزان واقعی سطح زیر کشت مورد راستی‌آزمایی قرار گرفت، گفت: مختصات جغرافیایی (UTM) هر قطعه از اراضی بررسی‌شده به همراه مشخصات مالکان و بهره‌برداران به تفکیک تعیین و در سامانه مربوطه ثبت شد.

امرایی در پایان ضمن قدردانی از کشاورزان منطقه، بر ضرورت ارتباط مستمر آنان با کارشناسان پهنه و استفاده از دانش و تجربیات علمی کارشناسان جهاد کشاورزی برای بهبود فرآیند تولید و ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی تأکید کرد.