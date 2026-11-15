به گزارش خبرنگار مهر، رضا حدادپور عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در ادامه اقدامات نظارتی برای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ساماندهی وضعیت عرضه کالا و خدمات در بازار، دو تیم گشت مشترک بازرسی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه، فعالیت نظارتی خود را در سطح واحدهای صنفی و مراکز عرضه کالا انجام دادند.

وی افزود: در جریان این عملیات نظارتی، ۲۱ واحد صنفی و تجاری در رسته‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفتند که پس از ارزیابی عملکرد و بررسی نحوه فعالیت آنها، برای ۱۸ واحد به دلیل احراز تخلف، پرونده تعزیراتی تشکیل شد.

حدادپور با تشریح دامنه فعالیت این گروه‌های بازرسی بیان کرد: نانوایی‌ها، فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی، مراکز فروش و هایپرهای عرضه گوشت قرمز و مرغ، تخم‌مرغ، سوسیس و کالباس، واحدهای ابزارآلات، کافه‌ها و میوه‌فروشی‌ها از جمله مراکزی بودند که در این مرحله از نظارت‌های میدانی مورد بازدید قرار گرفتند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم ادامه داد: تعدادی از واحدهای عمده‌فروشی و توزیع روغن نیز در فهرست مراکز مورد بازرسی قرار داشتند و عملکرد آنها از حیث رعایت ضوابط و مقررات مرتبط با فعالیت صنفی بررسی شد.

وی با اشاره به عناوین تخلفات شناسایی‌شده در این بازرسی‌ها گفت: گران‌فروشی، کم‌فروشی، خودداری از درج قیمت، نداشتن فاکتور خرید، رعایت نکردن ساعات فعالیت نانوایی‌ها، بی‌توجهی به دستورالعمل‌های بهداشتی و تخطی از قوانین و مقررات صنفی از جمله مواردی بود که در جریان بررسی‌ها احراز شد.

حدادپور خاطرنشان کرد: پس از ثبت تخلفات و تکمیل مستندات مربوط، برای واحدهای متخلف پرونده‌های تعزیراتی تشکیل و پرونده‌ها برای طی مراحل قانونی و رسیدگی به شعب اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم ارسال شد.

وی با تأکید بر تداوم نظارت بر زنجیره تولید و عرضه محصولات غذایی از بازرسی پنج واحد تولیدی فرآورده‌های گوشتی نیز خبر داد و اظهار کرد: در این بخش، مدارک، مستندات و ضوابط مرتبط با فعالیت واحدهای تولیدی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

تخلفات پنج بنگاه املاک محرز شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم در بخش دیگری از گزارش عملکرد گشت‌های نظارتی به بازرسی از بنگاه‌های مشاور املاک اشاره کرد و افزود: در جریان بازدید از ۹ واحد فعال در این حوزه، پنج مورد تخلف صنفی شناسایی و محرز شد.

وی تصریح کرد: برای تخلفات کشف‌شده در بنگاه‌های مشاور املاک نیز پرونده‌های مربوط تشکیل و به اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم ارسال شده است تا مطابق ضوابط و مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.

حدادپور در پایان با تشریح مجموع اقدامات انجام‌شده در این مرحله از نظارت‌ها بیان کرد: بازرسی از واحدهای صنفی، مراکز توزیع و بنگاه‌های اقتصادی با هدف بررسی میزان پایبندی فعالان بازار به مقررات قانونی و رسیدگی به تخلفات احتمالی انجام شده و پرونده‌های تشکیل‌شده برای پیگیری مراحل قانونی در اختیار مراجع رسیدگی‌کننده قرار گرفته است.