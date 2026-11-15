به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی کاظمی شامگاه یکشنبه در تجمع شبانه مردم رشت، با اشاره به بخشی از خطبه‌های حضرت فاطمه زهرا(س) و حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: اگر خطبه‌های حضرت زهرا(س) نبود، شاید بسیاری از واقعیت‌های تاریخی و آنچه بر سر مسیر امامت و ولایت آمد، برای شیعیان به‌درستی روشن نمی‌شد.

وی با بیان اینکه یکی از سخت‌ترین امتحانات الهی، امتحان ولایت است، افزود: ممکن است یک امت در جنگ‌های سخت مانند احد و احزاب در کنار پیامبر(ص) ایستادگی کند، در برابر پدران، مادران و بستگان خود بایستد و جانفشانی کند، اما در آزمون ولایت پس از رحلت پیامبر(ص) مردود شود.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه این مسئله یک هشدار تاریخی برای جوامع اسلامی است، تصریح کرد: انحراف از مسیر ولایت و رهبری الهی واقعیتی است که می‌تواند در دوره‌های مختلف تکرار شود و نباید تصور کرد صرف برخورداری از ظواهر دینی، تضمین‌کننده حرکت در مسیر صحیح است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تصریح کرد: ما معتقد به اتحاد هستیم و نباید اقدامی در جهت تضعیف انسجام جامعه انجام شود، اما این اتحاد باید بر محور گفتمان امام و آرمان‌های انقلاب اسلامی شکل بگیرد.

وی با تأکید بر ضرورت قدردانی از مجاهدت نیروهای مدافع امنیت کشور، به روایت خاطره‌ای از دلبستگی خانواده یکی از نیروهای حفاظت به رهبر شهید انقلاب پرداخت و آن را نشانه‌ای از عمق عاطفه و تعهد خانواده‌های این نیروها دانست.

مسئولیت در جمهوری اسلامی بر شانه‌های خون شهدا قرار دارد

کاظمی در ادامه با اشاره به جایگاه شهدا و خانواده‌های معظم آنان بیان کرد: پذیرش مسئولیت در جمهوری اسلامی ایران با مسئولیت‌پذیری در بسیاری از ساختارهای دیگر متفاوت است؛ زیرا هر صندلی مدیریتی در این کشور بر خون شهدا استوار شده است.

وی با اشاره به آمار مادران دارای چند شهید در دوران دفاع مقدس گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، ۱۸۸ مادر دارای دو شهید، ۶۳۱ مادر دارای سه شهید، ۸۲ مادر دارای چهار شهید، ۲۱ مادر دارای پنج شهید، ۶ مادر دارای شش شهید و همچنین مادرانی دارای هفت، هشت و ۹ شهید در کشور داریم.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تقدیم حدود ۲۲۰ هزار شهید در دوران دفاع مقدس افزود: اگر این تعداد شهید را در کنار حدود سه هزار جایگاه مدیریتی کشور قرار دهیم، به‌روشنی می‌توان دریافت که مسئولیت در این نظام چه اندازه سنگین و مبتنی بر ایثار و فداکاری است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی و پاسداشت خون شهدا تصریح کرد: مسئولان و مدیران باید بدانند بر چه سرمایه‌ای تکیه زده‌اند و در برابر چه فداکاری‌هایی مسئولیت پذیرفته‌اند؛ از این رو، تقویت نظام و صیانت از ارزش‌های انقلاب باید در اولویت اقدامات آنان قرار گیرد.