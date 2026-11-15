به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیشاهی گفت: در پی اعلام گزارش مسمومیت با گاز شهری در محدوده انتهای جانباز ۷، حاشیه خیابان تلاش به مرکز فوریت‌های پزشکی کارشناسان اورژانس با دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام و اقدامات لازم برای بررسی و درمان مصدومان صورت گرفت.

مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد، افزود: در این حادثه ۵ نفر دچار مسمویت با گاز مونوکسید کربن شدند که ۴ نفر تحت درمان‌های سرپایی در محل قرار گرفته و پس از بهبودی نسبی مرخص شدند. یک مورد از مصدومان نیز با توجه به شرایط بالینی، جهت مراقبت‌های تخصصی به بیمارستان مادر منتقل شد.

وی از شهروندان خواست در صورت احساس هرگونه علائم مسمومیت، سریعاً با شماره‌های امدادی تماس حاصل نمایند.