به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار معین رضا فرخنده از فوت یک زوج سالمند در پی وقوع حادثه مسمومیت با گاز مونواکسید کربن در یک منزل مسکونی خبر داد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد افزود: ساعت ۱۶ روز ۱۷ آبان‌ماه، این حادثه در محدوده حر ۴۸، به مرکز فرماندهی اعلام شد که در پی آن آتش‌نشانان ایستگاه ۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور نیروهای عملیاتی در محل، مشخص شد یک زن و شوهر حدوداً ۷۰ ساله دچار مسمویت ناشی از گاز مونواکسید کربن شده‌اند که متأسفانه این حادثه منجر به فوت هر دو نفر شده بود.

فرخنده ادامه داد: عوامل اورژانس و نیروی انتظامی نیز در محل حضور یافتند و اقدامات لازم از سوی عوامل مربوطه انجام شد.بررسی علت دقیق وقوع حادثه نیز در دست اقدام خواهد بود.