به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش حماس در بیانیه‌ای به اظهارات تحریک‌آمیز و ادعاهای کذب «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ اسرائیل واکنش نشان داد.

کاتس مدعی شده بود که فعالیت‌هایی با هدایت حماس و با همکاری برخی طرف‌های منطقه‌ای برای بر هم زدن ثبات جمهوری عربی مصر و دخالت در امور داخلی این کشور در جریان است.

حماس این ادعاها را کاملا بی‌اساس خوانده و تأکید کرد که این اتهامات در چارچوب سیاست گمراه‌سازی و تحریک‌آمیز دولت اشغالگر جای می‌گیرد که با هدف مخدوش کردن چهره مقاومت فلسطین و منحرف کردن افکار عمومی از جنایات مداوم این رژیم علیه ملت فلسطین صورت می‌گیرد.

این جنبش همچنین تصریح کرد که دروغ‌پراکنی‌های کابینه جنایتکار جنگیِ نتانیاهو، نشانه بارز شکست و استیصال این رژیم در سایه انزوای فزاینده بین‌المللی و مخالفت‌های جهانی با سیاست‌های تجاوزکارانه آن علیه ملت فلسطین است؛ ملتی که همچنان در معرض وحشیانه‌ترین شکل ظلم و آزار از سوی فاشیست‌های صهیونیست قرار دارد.