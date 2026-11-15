به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه یکشنبه سالگرد چهار شهید امنیت مشهد که در آبان ماه ۱۴۰۱ بر اثر اغتشاشات به شهادت رسیدند در چهارراه «مجد» مشهد و مقتل این شهدا در قالب تجمع های شبانه برپا بود.

در این مراسم حجت الاسلام حسین آقا میری، کارشناس مذهبی و مروج فرهنگ جهاد و شهادت اظهار کرد: دشمن بر طبل جنگ نظامی می‌کوبد اما به دنبال پیروزی در جنگ شناختی است.

کارشناس مذهبی و مروج فرهنگ جهاد و شهادت افزود: دشمن بر طبل جنگ نظامی می‌کوبد تا ما را دچار خطای محاسباتی کند اما فتح خود را بر جنگ شناختی بسته است.

وی اضافه کرد: در جنگ نظامی سرداران را ترور می‌کنند اما در جنگ شناختی تریبون و نریبون داران را حذف می‌کنند، مسایل فرعی را اصلی جلوه می‌دهند و واقعیت ها را واژگون می‌کنند.

آقامیری ادامه داد: آمریکا یقین دارد در جنگ نظامی حریف جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود اما در تلاش است تاب آوری مردم را بشکند.

کارشناس مذهبی و مروج فرهنگ جهاد و شهادت گفت: دشمن می‌خواهد مردم ایران را به جان هم بیاندازد و به دنبال ایجاد اختلاف در اجتماعات مردمی است از این رو مطرح می‌کنند پرچم قرمز در اجتماعات در مقابل پرچم جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: دشمن بداند پرچم خونخواهی همان پرچم جمهوری اسلامی و پرچم جمهوری اسلامی پرچم خونخواهی است.

به گفته آقامیری، در جنگ ترکیبی قرار داریم و باید هوشیار باشیم و گوش به فرمان رهبری میدان را حفظ کنیم . جغرافیای ایران نابود کننده رژیم صهیونیستی است.