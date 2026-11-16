به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سفارت آمریکا در بحرین در اطلاعیه‌ای از شهروندان آمریکایی خواست با توجه به احتمال حملات نیروهای انصارالله یمن و همچنین تهدیدهای منتسب به ایران علیه کارکنان و مراکز دولتی آمریکا، هوشیاری و احتیاط بیشتری داشته باشند.

این هشدار امنیتی در حالی صادر شده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه از حمله با شش فروند پهپاد به رادار پدافندی آمریکا در پایگاه الرفاع بحرین خبر داد.

بحرین میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا است و به همین دلیل از مراکز مهم حضور نظامی واشنگتن در منطقه به شمار می‌رود.

در روزهای اخیر مقام‌های بحرینی نیز چندین بار درباره تهدیدهای امنیتی و لزوم رعایت دستورالعمل‌های ایمنی به شهروندان هشدار داده‌اند.