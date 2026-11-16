سید محسن اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت عمومی، اظهار کرد: عرضه مواد غذایی در اماکن عمومی و تفریحی باید با رعایت کامل اصول بهداشتی، استفاده از مواد اولیه سالم و نگهداری مناسب محصولات انجام شود.

وی افزود: رعایت نکردن شرایط بهداشتی در مراحل تهیه، نگهداری و عرضه مواد غذایی می‌تواند زمینه‌ساز آلودگی مواد خوراکی و بروز بیماری‌های ناشی از مصرف مواد غذایی ناسالم شود.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد با اشاره به فعالیت برخی افراد در محدوده بام شهر یاسوج و بلوار شهدای اقتدار تصریح کرد: عرضه‌کنندگان مواد غذایی در این مناطق موظف به رعایت ضوابط و الزامات بهداشتی هستند و فعالیت خارج از چارچوب مقررات می‌تواند سلامت شهروندان را به خطر بیندازد.

اسدی همچنین با اشاره به پیامدهای مصرف و عرضه قلیان در فضاهای عمومی و تفریحی گفت: دود قلیان علاوه بر آسیب به مصرف‌کننده، سلامت سایر افراد حاضر در محیط را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها در معرض آسیب‌های ناشی از آن قرار دارند.

وی ادامه داد: کنترل فعالیت‌های مرتبط با دخانیات و جلوگیری از عرضه محصولات مغایر با ضوابط بهداشتی در اماکن عمومی، از ضرورت‌های مهم در راستای حفظ سلامت جامعه است.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد از شهروندان خواست در صورت مشاهده عرضه مواد غذایی غیربهداشتی یا فعالیت‌های مغایر با مقررات بهداشتی در محدوده بام شهر یاسوج و بلوار شهدای اقتدار، موارد را به مراجع و واحدهای مسئول بهداشتی اطلاع دهند.

اسدی در پایان با تأکید بر اینکه صیانت از سلامت عمومی مسئولیتی همگانی است، خاطرنشان کرد: همکاری شهروندان با دستگاه‌های نظارتی و رعایت الزامات بهداشتی از سوی فعالان این حوزه، نقش مهمی در ایجاد محیطی سالم و ایمن برای خانواده‌ها دارد.