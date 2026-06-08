خبرگزاری مهر، گروه استانها: «بام یاسوج» که پس از بهرهبرداری از پل و بلوار شهدای اقتدار مورد استقبال گسترده خانوادهها، جوانان و گردشگران قرار گرفته، در کنار مزیتهای تفریحی خود به محلی برای فعالیت برخی دستفروشان و دورهگردهای عرضهکننده قلیان و مواد غذایی غیرمجاز تبدیل شده است، موضوعی که علاوه بر تهدید سلامت عمومی، زمینه بروز آسیبهای اجتماعی و ناهنجاریهای مختلف را نیز فراهم کرده است.
فعالیت این افراد در حالی ادامه دارد که بسیاری از مواد غذایی عرضهشده فاقد هرگونه نظارت بهداشتی بوده و سلامت مصرفکنندگان را با خطر مواجه میکند.
از سوی دیگر عرضه آزادانه قلیان، بهویژه در میان نوجوانان و جوانان، نگرانیها درباره ترویج مصرف دخانیات را افزایش داده است.
هشدار جدی مرکز بهداشت به عرضهکنندگان قلیان و فستفودهای غیرمجاز
رئیس مرکز بهداشت شهید دامیده بویراحمد در گفتوگو با خبرنگار مهر از ورود جدی این مجموعه به موضوع جمع آوری عرضه کنندگان قلیان خبر داد.
سید محسن اسدی اظهار کرد: بساط دورهگردهای عرضهکننده قلیان و فستفودهای غیرمجاز در محدوده پل شهدای اقتدار به یک معضل جدی تبدیل شده و سلامت مردم را تهدید میکند.
وی با تأکید بر اینکه سلامت شهروندان خط قرمز حوزه بهداشت است، افزود: هر جا بهداشت عمومی در معرض خطر باشد، مرکز بهداشت وظیفه ورود دارد و طبق بررسیهای انجامشده، هیچیک از این افراد دارای مجوز و شناسنامه صنفی نیستند و فعالیت آنها میتواند برای سلامت جامعه خطرآفرین باشد.
اسدی با اشاره به مسئولیت دستگاههای مختلف در این زمینه تصریح کرد: انتظار میرفت شهرداری در این زمینه اقدامات قاطعتری انجام دهد، اما با توجه به تداوم فعالیت این افراد، مرکز بهداشت با هماهنگی دادستانی، یگان امداد و شهرداری برنامه جمعآوری و برخورد با این موارد را در دستور کار قرار داده است.
رئیس مرکز بهداشت شهید دامیده بویراحمد تاکید کرد: مرکز بهداشت مطابق قانون با هرگونه فعالیت غیر بهداشتی برخورد خواهد کرد و عرضه سیار قلیان و مواد غذایی فاقد مجوز نیز از این قاعده مستثنی نیست.
فعالیت شبانه و بازگشت دوباره دستفروشان
رئیس واحد سد معبر شهرداری یاسوج نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر از تداوم برخورد با این دوره گردها خبر داد.
کرمالله غلامیان اظهار کرد: در ماههای گذشته چندین مرحله جمعآوری دستفروشان و عرضهکنندگان قلیان در محدوده بلوار شهدای اقتدار انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه برخی از این افراد در ساعاتی که نیروهای اجرائیات حضور ندارند، دوباره فعالیت خود را از سر میگیرند، ادامه داد: در حال پیگیری هستیم تا با استقرار نیروهای ثابت در این محدوده، از بازگشت مجدد این افراد جلوگیری و ساماندهی کامل این مسیر گردشگری محقق شود.
ورود دادستانی برای ساماندهی بام یاسوج
دادستان عمومی و انقلاب یاسوج نیز از اجرای طرحهای مختلف برای ساماندهی بلوار شهدای اقتدار و مقابله با عوامل ایجاد ناامنی در این محدوده خبر داد.
سید وحید موسویان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ماههای اخیر جلسات متعددی با حضور دستگاههای مختلف از جمله شهرداری، دانشگاه علوم پزشکی، پلیس راهور، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مرتبط برگزار شده و برای هر دستگاه وظایف مشخصی تعیین شده است.
وی افزود: با توجه به استقبال گسترده مردم از این محدوده گردشگری، تأمین امنیت، نظم و آرامش این فضا در دستور کار قرار گرفته و مصوبات متعددی برای ساماندهی آن به تصویب رسیده است.
دادستان یاسوج با اشاره به برخورد با خودروهای هنجارشکن در این محدوده گفت: در قالب یک طرح مشترک با فرماندهی انتظامی شهرستان بویراحمد، با خودروهایی که اقدام به مسابقات غیرقانونی، ایجاد آلودگی صوتی و اخلال در نظم عمومی میکردند برخورد شد و نزدیک به ۱۰۰ دستگاه خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.
وی ادامه داد: بخشی از این خودروها همچنان در توقیف هستند و رفع توقیف آنها منوط به اصلاح وضعیت و رفع تخلفات خواهد بود.
جمعآوری قلیانهای سیار ادامه دارد
وی همچنین از اجرای طرحهای مشترک میان دانشگاه علوم پزشکی و نیروی انتظامی برای جمعآوری عرضهکنندگان غیرمجاز قلیان خبر داد و افزود: در یک مرحله از این طرح، قلیانهای عرضهشده توسط افراد سیار و غیرمجاز جمعآوری شد و این اقدامات در آینده نیز ادامه دارد.
دادستان یاسوج با تأکید بر ضرورت حفظ چهره گردشگری مرکز استان تصریح کرد: بام یاسوج باید هرچه سریعتر به شرایطی پایدار، ایمن و مطلوب برسد تا چهره زیبای شهر یاسوج و استان کهگیلویه و بویراحمد تحت تأثیر اقدامات افراد سودجو قرار نگیرد.
وی هشدار داد: هر فرد یا مجموعهای که با اقدامات خود زمینه ایجاد ناامنی، نارضایتی عمومی یا آسیب به چهره شهر را فراهم کند، با برخورد قانونی و قضایی جدی مواجه می شود.
مطالبه شهروندان؛ حفظ سلامت و امنیت بام یاسوج
بلوار شهدای اقتدار در مدت کوتاهی به یکی از مهمترین تفرجگاههای شهر یاسوج تبدیل شده و شهروندان انتظار دارند دستگاههای متولی با نظارت مستمر، از تبدیل این ظرفیت گردشگری به محلی برای فعالیتهای غیرمجاز جلوگیری کنند.
کارشناسان معتقدند ساماندهی دستفروشان، نظارت بهداشتی بر عرضه مواد غذایی، مقابله با ترویج دخانیات و افزایش حضور نیروهای نظارتی میتواند ضمن حفظ سلامت عمومی، امنیت و آرامش این منطقه را نیز تضمین کرده و زمینه بهرهمندی بهتر خانوادهها و گردشگران از این ظرفیت ارزشمند شهری را فراهم سازد.
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