به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن اسدی اظهار کرد: در راستای صیانت از سلامت عمومی و پیشگیری از عرضه مواد غذایی ناسالم، یک‌هزار کیلوگرم پسته و آجیل آفت‌زده و انواع مواد غذایی فاسد و تاریخ‌مصرف‌گذشته از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در سطح شهرستان کشف، جمع‌آوری و معدوم شد.

وی افزود: این اقدام در جریان بازرسی‌ها و نظارت‌های کارشناسان بهداشت محیط مراکز شهرستان و با هدف جلوگیری از ورود مواد غذایی غیرقابل مصرف به چرخه عرضه و مصرف انجام گرفت.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی را از الزامات اساسی حفظ سلامت شهروندان دانست.

اسدی تصریح کرد: بازرسی‌های بهداشتی با هدف شناسایی و برخورد با تخلفات، ارتقای ایمنی مواد غذایی و پیشگیری از بیماری‌های ناشی از مصرف مواد غذایی ناسالم به‌صورت مستمر ادامه دارد.

وی همچنین بر ضرورت رعایت اصول بهداشتی از سوی متصدیان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی تأکید کرد و خواستار همکاری بیشتر فعالان این حوزه در راستای تأمین و عرضه مواد غذایی سالم و بهداشتی شد.