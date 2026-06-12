به گزارش خبرنگار مهر، موضوع عرضه قلیان در بام یاسوج طی روزهای اخیر با واکنش شهروندان همراه شده بود و بعد از گزارش خبرگزاری مهر در این رابطه ، اکنون مرکز بهداشت بویراحمد از ورود جدی به این پرونده و برخورد قاطع با متخلفان خبر میدهد.
در این رابطه سید محسن اسدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه سلامت عمومی خط قرمز نظام سلامت است، اظهار کرد: عرضه قلیان در اماکن فاقد مجوز و فروش مواد غذایی غیرمجاز در محدوده بلوار اقتدار، تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان بهویژه نوجوانان و جوانان محسوب میشود و هیچگونه اغماضی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
وی با اشاره به بازدیدهای مستمر کارشناسان بهداشت محیط و گشتهای مشترک نظارتی افزود: در ماههای اخیر موارد متعددی از تخلفات بهداشتی در این محدوده شناسایی و تذکرات لازم به متصدیان ارائه شده است، اما این اخطار آخرین فرصت برای رفع تخلفات به شمار میرود.
رئیس مرکز بهداشت بویراحمد تصریح کرد: تمامی عرضهکنندگان قلیان و فروشندگان مواد غذایی غیرمجاز در بلوار اقتدار باید در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به جمعآوری موارد غیرقانونی و رعایت ضوابط بهداشتی اقدام کنند.
وی هشدار داد: در صورت ادامه تخلفات، تشکیل پرونده، معرفی متخلفان به مراجع قضایی، پلمب واحدهای متخلف و سایر اقدامات قانونی با همکاری دستگاههای ذیربط در دستور کار قرار خواهد گرفت.
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