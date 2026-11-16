به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر شامگاه یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه، حوالی داورزن در استان سمنان را لرزاند.

بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه ساعت ۲۰ و ۵۳ دقیقه و ۵۰ ثانیه در عمق ۱۱ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

کانون این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۵۶.۴۳ و عرض جغرافیایی ۳۶.۲۲ ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، نزدیک‌ترین شهرها به کانون زلزله، داورزن در فاصله ۴۲ کیلومتری، بیارجمند در فاصله ۵۷ کیلومتری و میامی در فاصله ۷۳ کیلومتری اعلام شده‌اند.

همچنین نزدیک‌ترین مراکز استان به کانون این زمین‌لرزه، بجنورد با فاصله ۱۶۱ کیلومتر و گرگان با فاصله ۱۹۰ کیلومتر بوده‌اند.