معبر سرباور به خانقاه در مسیر کاهش ترافیک پاوه

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد الماسی صبح سه شنبه به همراه جمعی از مسئولان شهرستان از روند اجرای پروژه تعریض مسیر سرباور به خانقاه بازدید کرد؛ پروژه‌ای که با همکاری باغداران و مشارکت مردمی به مرحله اجرا رسیده است.

فرماندار پاوه در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت این معبر در شبکه ترافیکی شهر پاوه اظهار کرد: تعریض این مسیر با اعتباری نزدیک به یک میلیارد تومان انجام شده که بخشی از هزینه‌های آن از محل مشارکت و خودیاری مردم تأمین شده است.

وی افزود: این مسیر از جمله راهکارهای مؤثر برای کاهش بار ترافیکی شهر به شمار می‌رود و بهره‌برداری کامل از آن می‌تواند به روان‌سازی عبور و مرور در نقاط مختلف پاوه کمک کند.

فرماندار پاوه با بیان اینکه پیگیری‌های لازم برای تکمیل و رفع موانع موجود ادامه دارد، تصریح کرد: موضوع این مسیر در جریان بازدید استاندار کرمانشاه از پروژه‌های شهرستان نیز مطرح شد و برای تسریع در روند تکمیل آن، قول مساعد همکاری و حمایت داده شده است.

الماسی ادامه داد: علاوه بر این پروژه، چند مسیر دیگر نیز به‌عنوان راهکارهای کوتاه‌مدت برای کاهش مشکلات ترافیکی شهر در دستور کار قرار دارد که تلاش می‌شود در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند.

وی نقش همکاری مردم در اجرای این طرح را مهم ارزیابی کرد و گفت: باغداران واقع در محدوده اجرای پروژه همکاری قابل توجهی در زمینه عقب‌نشینی و آزادسازی مسیر داشتند که زمینه پیشرفت مطلوب طرح را فراهم کرد.

فرماندار پاوه با قدردانی از همراهی شهروندان و دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: شهرداری، راهداری و سایر نهادهای مرتبط در اجرای این پروژه همکاری مناسبی داشته‌اند و در صورت بروز هرگونه مانع، موضوع از طریق مراجع مربوطه پیگیری خواهد شد.

وی تأکید کرد: با تکمیل این مسیر، بخشی از گره‌های ترافیکی پاوه برطرف شده و علاوه بر تسهیل تردد شهروندان، زمینه رونق و توسعه این محدوده نیز فراهم خواهد شد.