اجرای ۵ هزار میلیارد ریال پروژه راهداری در نهاوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پرورشی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان شامگاه یکشنبه در جریان سفر به شهرستان نهاوند و بازدید از پروژه‌های عمرانی حوزه راه، از اجرای ده‌ها طرح بهسازی، روکش آسفالت، ارتقای ایمنی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در این شهرستان خبر داد.

پرورشی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۵ هزار میلیارد ریال پروژه راهداری در محورهای اصلی و روستایی نهاوند در دست اجرا، در مرحله اقدام یا آماده آغاز عملیات اجرایی قرار دارد، افزود: این طرح‌ها نقش مهمی در ارتقای ایمنی و بهبود کیفیت شبکه راه‌های شهرستان خواهند داشت.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان درباره مهم‌ترین پروژه‌های در حال اجرا اظهار کرد: عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت نقاط هدف محور بروجرد ـ فیروزان با اعتبار یک‌هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال، بهسازی جاده قدیم نهاوند ـ بروجرد به طول ۲.۷ کیلومتر با اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال و بهسازی محورهای روستایی محمودیه خزل و احمدآباد داریاب با مجموع اعتبار اولیه ۱۵۰ میلیارد ریال در حال اجرا است.

وی ادامه داد: بهسازی دو قطعه محور شهرک ـ فارسبان و شهرک ـ رزینی ـ فارسبان به طول مجموع ۹ کیلومتر و با اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال، لکه‌گیری و روکش آسفالت محور فیروزان ـ تقاطع قارلق به طول هفت کیلومتر و اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال و نیز اجرای روکش آسفالت محور نهاوند ـ نورآباد در مقاطع هدف به طول ۱۷ کیلومتر و با اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال از دیگر طرح‌های شاخص شهرستان به شمار می‌رود.

وی همچنین از اجرای روکش آسفالت نقاط هدف محور نهاوند ـ بروجرد با اعتبار ۷۰۰ میلیارد ریال، نصب حفاظ میانی محور آورزمان به طول ۲.۵ کیلومتر و اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال و اجرای خط‌کشی مکانیزه در ۱۵۰ کیلومتر از محورهای شریانی شهرستان با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال خبر داد.

پرورشی با اشاره به اقدامات ایمنی و روشنایی گفت: اجرای سیستم روشنایی در تقاطع‌های لیلی‌یادگار، سج، گوشه بدیع‌الزمان، وشت، سفیدخانی و چشمه‌ماهی با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال و تکمیل زیرگذرهای شهرک صنعتی، کفراش و شهرک از جمله پروژه‌هایی است که با هدف ارتقای ایمنی و تسهیل تردد کاربران جاده‌ای دنبال می‌شود.

وی افزود: بهسازی جاده‌های خاکی دره ابراهیم ـ وراینه و دهفول‌راه، بهسازی راه روستایی گورجیو و تعریض محور کیان با مجموع اعتباری نزدیک به ۸۰۰ میلیارد ریال نیز در مرحله برگزاری مناقصه قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان در تشریح نیازهای اعتباری نهاوند بیان کرد: برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار از جمله روکش آسفالت راه‌های روستایی، توسعه سیستم‌های روشنایی، نصب حفاظ‌های ایمنی، احداث ابنیه فنی، خط‌کشی راه‌های فرعی و روستایی، بهسازی راه‌های فاقد آسفالت، تعریض محورهای پرتردد، تجهیز ناوگان راهداری و توسعه راهدارخانه‌ها، اعتباری افزون بر ۶ هزار میلیارد تومان از محل کمیته برنامه‌ریزی مورد نیاز است.

پرورشی همچنین از تداوم پروژه‌های امانی توسط نیروهای راهداری خبر داد و گفت: عملیات شانه‌سازی، ترانشه‌برداری، احداث پارکینگ اضطراری، لکه‌گیری، نصب تابلو و علائم ایمنی، خط‌کشی، تعمیر و نگهداری ابنیه فنی، اصلاح حفاظ‌های جانبی، توسعه روشنایی، رفع افتادگی شانه راه، اجرای مصوبات کمیسیون ایمنی و تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات راهداری به‌صورت مستمر در محورهای شهرستان در حال انجام است.

وی تأکید کرد: ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای، بهبود کیفیت مسیرهای ارتباطی، افزایش رضایتمندی مردم و توسعه متوازن زیرساخت‌های حمل‌ونقل از مهم‌ترین اهداف اجرای این پروژه‌ها در نهاوند است.