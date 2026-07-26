به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد دادخواه شامگاه یکشنبه در ادامه بازدید از پروژه‌های عمرانی شهرستان گلپایگان با همراهی فرماندار و جمعی از مسئولان، از روند اجرای طرح‌های ایمن‌سازی و بهسازی محورهای مواصلاتی این شهرستان بازدید کرد.

وی با اشاره به پروژه سه‌راهی زنجان اظهار کرد: این پروژه با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی به مرحله بهره‌برداری رسیده و تنها اجرای دو دوربرگردان باقی مانده است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان مردادماه، یا حتی زودتر، تکمیل شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان افزود: برای اجرای این پروژه ۱۰ میلیارد تومان هزینه شده و با همکاری مردم در آزادسازی اراضی و پیگیری‌های فرماندار گلپایگان، یکی از نقاط پرتصادف شهرستان ایمن‌سازی شده است.

دادخواه با اشاره به پروژه تعویض و تعریض پل سراور در محور گلپایگان به گلشهر گفت: بتن‌ریزی یک سمت پل به پایان رسیده و عملیات سمت دیگر نیز به‌زودی تکمیل خواهد شد. برای اجرای این پروژه نیز تا زمان بهره‌برداری بیش از ۱۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه می‌شود.

وی از قرار گرفتن اجرای پل فاویان در دستور کار راهداری خبر داد و افزود: این پروژه نیز پس از طی مراحل اجرایی آغاز خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان همچنین به پروژه ایمن‌سازی محور گدارسرخ اشاره کرد و گفت: این محور که از نقاط پرتصادف مصوب کشور بود، با اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت و روشنایی، شاهد تحول چشمگیری بوده است. تاکنون بیش از ۴۰ میلیارد تومان برای زیرسازی و آسفالت و حدود ۷ میلیارد تومان برای اجرای روشنایی این محور هزینه شده است.

وی ادامه داد: پیگیری برای تأمین اعتبار ادامه روشنایی مسیر از گودارسرخ تا پلیس‌راه و همچنین روشنایی حدود ۹۰۰ متر از محور گلشهر به سراور در دستور کار قرار دارد.

دادخواه با اشاره به پروژه ورودی امامزاده اظهار کرد: این طرح به دلیل آزادسازی نشدن اراضی، بیش از ۱۰ سال متوقف مانده اما با هماهنگی فرماندار، اداره‌کل راه و شهرسازی، دهیاری و بنیاد مسکن، تلاش می‌شود آزادسازی اراضی انجام و عملیات اجرایی شامل روکش، تکمیل مسیر و ایمن‌سازی هرچه سریع‌تر آغاز شود.

وی از برنامه‌ریزی برای نصب حدود ۳۰۰ متر نیوجرسی در محور سعیدآباد به رباط سرخ طی دو ماه آینده خبر داد و افزود: ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز، اجرای روکش آسفالت و ارتقای کیفیت راه‌های شهرستان از مهم‌ترین اولویت‌های راهداری است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان ابراز امیدواری کرد با تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، مردم شهرستان گلپایگان به‌زودی شاهد بهره‌برداری از این طرح‌ها، افزایش ایمنی محورهای مواصلاتی و ارتقای کیفیت شبکه راه‌های شهرستان باشند.