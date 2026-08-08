میقانی: خبرگزاری مهر در بیان دستاوردها و مشکلات زبان صریح دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میقانی پیش از ظهر شنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر خراسان شمالی اظهار کرد: خبرگزاری مهر یکی از رسانههای فعال و اثرگذار استان است و فعالیت مناسبی در فضای مجازی دارد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان شمالی افزود: مجموعه خبرگزاری مهر و این ادارهکل همواره ارتباط تنگاتنگی داشتهاند و این ارتباط در پیشبرد امور و پیگیری مسائل استان مؤثر بوده است.
وی با بیان اینکه هدف اصلی مجموعه راهداری پوشش دستاوردها و عملکردها و همچنین پیگیری مشکلات و معضلات حوزه راه است، گفت: رسانهها در انعکاس مسائل و مطالبات مردم و بیان مشکلات دستگاههای اجرایی نقش مهمی دارند.
میقانی درباره پیشنهاد ایجاد مسیر اختصاصی دوچرخهسواری در محور بجنورد به باباامان نیز اظهار کرد: این مسیر از نظر تردد و مسائل ایمنی اهمیت زیادی دارد و با توجه به استفاده دوچرخهسواران و سایر کاربران جاده، باید موضوع ایمنی مترددین در آن مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در جلسه ایمنی که برگزار شد، آمار تلفات جادهای استان نیز مورد بررسی قرار گرفت و ۵۵ نفر طی سه ماه در سوانح جادهای جان خود را از دست دادهاند که سهم موتورسیکلتسواران و سرنشینان خودرو در این آمار قابل توجه است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان شمالی ادامه داد: حضور دوچرخهسواران در این مسیر نیز از موضوعاتی است که در دستور کار قرار گرفته و تلاش میکنیم با ایجاد حاشیه امن، شرایط مناسبتری برای تردد ورزشکارانی که با دوچرخه در این مسیر تردد میکنند، فراهم شود.
وی گفت: این موضوع در کمیسیون ایمنی و شورای ترافیک استانداری نیز پیگیری شده و برای آن برنامههایی در نظر گرفتهایم.
میقانی با اشاره به اقدامات انجامشده در محور باباامان بیان کرد: در بخشهایی از مسیر نیوجرسی نصب شده و در نقاط دیگری نیز اقدامات اصلاحی انجام شده است. همچنین پروژه ایجاد یک دوربرگردان غیرهمسطح بعد از باباامان در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در خصوص محل اجرای این پروژه، مطالعات و بررسیهای لازم با حضور مشاور و نمایندگان اهالی منطقه انجام شده است تا بهترین محل از نظر بهرهوری، ایمنی و دسترسی انتخاب شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان شمالی با اشاره به اهمیت اجرای پروژههای ایمنی در محورهای استان گفت: پروژه باباامان از پروژههای مهم و ماندگار برای ارتقای ایمنی مردم منطقه است و نمیتوان در هر نقطهای دوربرگردان ایجاد کرد، بلکه باید محل اجرای آن با دقت انتخاب شود.
وی با بیان اینکه قرارداد پروژه در حال پیگیری است، افزود: برای تکمیل این پروژه حدود ۱۱۶ میلیارد تومان اعتبار برآورد شده است و تلاش میکنیم با تأمین اعتبار و برگزاری مناقصه، پیمانکار پروژه مشخص شود.
میقانی ادامه داد: اگر اعتبار مورد نیاز تأمین شود، تلاش داریم پروژه تا پایان سال به سرانجام برسد و در غیر این صورت روند اجرای آن در سال آینده ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به مشکلات مالی حوزه راهداری اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۶۲۰ میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار هستیم، اما با استفاده از ظرفیتها و پیگیری مجوزهای لازم از دستگاههای نظارتی تلاش میکنیم اجرای پروژهها متوقف نشود.
وی گفت: هدف ما اجرای پروژههای راهسازی، روکش آسفالت و ارتقای ایمنی راهها و در نهایت حفظ سلامت و جان مردم است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان شمالی در پایان با اشاره به نقش رسانهها در توسعه استان گفت: خبرگزاری مهر در بیان دستاوردها و مشکلات، زبان صریح دارد و این رویکرد در پیشبرد امور جاری، مؤثر و مفید است.
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