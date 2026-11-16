به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان هاآرتص به نقل از منابع آگاه گزارش داد که رایزنی ها میان حزب یهدوت هتوراه و نمایندگان وابسته به گادی آیزنکوت مأمور تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی به صورت کاملا محرمانه در جریان است و پیشروی های چشمگیری داشته است. این رایزنی ها در راستای بررسی امکان ائتلاف با احزاب حریدی برای تشکیل کابینه جدید صورت می گیرد.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که این رایزنی ها پیشرفت داشته است.

همچنین گزارش شده که آیزنکوت هفته گذشته با یعقوب آشر رئیس حزب یهدوت هتوراه، دیدار کرده است.

پیشتر گادی آیزنکوت تاکید کرد که تحت هیچ شرایطی نباید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم حتی یک دقیقه بیشتر در رأس قدرت باقی بماند.

وی اضافه کرد که رفتار نتانیاهو و اطرافیان وی تهدید ملموس و مستقیمی علیه دموکراسی به شمار می رود. حتی یک وجب در اسرائیل باقی نمانده که به خاطر نتانیاهو و منافع وی هدف قرار نگرفته باشد. نباید اجازه داد دور جدیدی از انتخابات برگزار شود و نتانیاهو همچنان در قدرت باقی بماند.