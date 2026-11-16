به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گادی آیزنکوت، مامور تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر موقت، حتی یک دقیقه دیگر هم نمی‌تواند در رأس کابینه باقی بماند.

آیزنکوت چند ساعت پس از دیدار نمایندگان دو طرف برای بررسی تشکیل احتمالی کابینه وحدت، رفتار نتانیاهو و اطرافیانش را «تهدیدی واقعی، مستقیم و فوری علیه دموکراسی در اسرائیل» توصیف کرد.

شبکه ۱۲ اسرائیل شامگاه یکشنبه گزارش داد که «ایدو نوردن»، رئیس دفتر نتانیاهو، در آستانه انتخابات اسرائیل در ۲۷ اکتبر، شکایتی را درباره حامیان حزب «فهرست متحد عربی» به رئیس پلیس ارائه کرده است. نوردن، بازرسان را به منبعی فرضی برای دریافت اطلاعات ارجاع داد که به گفته شبکه ۱۲، در واقع کارمند سابق دفتر نتانیاهو بوده است.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی این منبع، سه فعال حزب «فهرست متحد عربی» در روز انتخابات، به ظن تلاش برای خرید رأی بازداشت شدند. تیم نتانیاهو از این حادثه برای متهم کردن احزاب عربی به تقلب در انتخابات بهره‌برداری کرد.

این ۳ فرد بازداشت‌شده پس از آن آزاد شدند که پلیس به این نتیجه رسید اطلاعات ارائه‌ شده علیه آن‌ها بی‌اساس بوده است.

آیزنکوت که پس از انتخابات پارلمانی، به دلیل مشخص نشدن اکثریت قاطع، مأمور تشکیل کابینه شده است، خواستار آغاز «تحقیقات فوری درباره ابعاد و جزئیات این پرونده» شد.

دفتر نتانیاهو گزارش شبکه ۱۲ را «دروغ» خواند. حزب «لیکود» به رهبری نتانیاهو نیز شامگاه یکشنبه در واکنش به اظهارات آیزنکوت، آن‌ها را «شرم‌آور» توصیف کرد.

در بیانیه این حزب آمده است: در حالی که نخست‌وزیر برای تحقق وحدت دست خود را دراز کرده است، آیزنکوت و همراهانش هر روز اظهاراتی آکنده از حملات مسموم و آتشین مطرح می‌کنند.

آیزنکوت روز جمعه نیز حمله نتانیاهو به احزاب ربی در سرزمین‌های اشغالی را در آستانه پایان دوره مسئولیتش محکوم کرد و آن را «کارزاری نژادپرستانه و تهاجمی علیه اقلیت عرب در سرزمین‌های اشغالی خواند که حدود ۲۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند.