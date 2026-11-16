به گزارش خبرنگار مهر، میثم لک‌زایی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان صبح دوشنبه در نشست عقد تعهدنامه برای ساخت یک مدرسه ۱۲ کلاسه اظهار کرد: تفاهم‌نامه تکمیل یک مدرسه ۱۲ کلاسه در ناحیه ۲ زاهدان با مشارکت گروه جهادی آل یاسین و تعهد ۲۵ میلیارد تومانی برای تأمین هزینه‌های تکمیل این فضای آموزشی منعقد شد.

وی افزود: این پروژه با زیربنای ۲ هزار و ۳۷ مترمربع شامل ساختمان آموزشی، سرویس‌های بهداشتی، فضای سرایداری و آبخوری است که تکمیل آن می‌تواند به افزایش ظرفیت فضاهای آموزشی و بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان در زاهدان کمک کند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان با اشاره به نقش مشارکت‌های مردمی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی بیان کرد: گروه جهادی آل‌یاسین در قالب این تفاهم‌نامه، تأمین ۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این مدرسه را برعهده گرفته است.

لک‌زایی تأکید کرد: مشارکت خیران و گروه‌های مردمی در کنار ظرفیت‌های دولتی، از عوامل مؤثر در تسریع روند مدرسه‌سازی و توسعه عدالت آموزشی در سیستان و بلوچستان است.