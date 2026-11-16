سید مهدی آخشیک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از فرصت هفته کتاب باید به بهترین نحو ممکن و با یک هماهنگی و برنامه‌ریزی مطلوب بهره برد، اظهار کرد: سی و چهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران فرصتی برای بازاندیشی جایگاه کتاب و کتابخوانی در زندگی فردی و اجتماعی است و شعار امسال یعنی «با کتاب گفت‌وگو کنیم» بر ظرفیت کتاب برای برقراری ارتباط میان انسان‌ها و شکل‌گیری زمینه‌های تفاهم تاکید دارد.

وی تصریح کرد: مطالعه ما را با اندیشه‌ها و تجربه‌هایی رو به رو می‌کند که می‌توانند پرسش‌های تازه‌ای پیش روی ما بگذارند و زمینه گفت‌وگو درباره مسائل مشترک جامعه را گسترش دهند، به همین دلیل است که بزرگان علوم انسانی معتقد هستند که «کتاب» در شکل‌گیری فرهنگ شنیدن، اندیشیدن و فهم متقابل سهمی بنیادین دارد.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی ملایر افزود: شعار «با کتاب گفت‌وگو کنیم» دعوتی به وارد کردن کتاب در متن زندگی و روابط اجتماعی است، این گفت‌وگو می‌تواند در خلوت خواندن آغاز شود، در خانواده ادامه پیدا کند، در مدرسه و دانشگاه گسترش یابد و در کتابخانه‌ها، محافل ادبی و رسانه‌ها به تجربه‌ای جمعی تبدیل شود.

آخشیک ادامه داد: قائد شهید امت اسلام حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای همواره بر اهمیت کتاب، مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی تاکید داشتند و توجه به کتاب را از ضرورت‌های پیشرفت فرهنگی و فکری کشور می‌دانستند.

وی اظهار کرد: تاکید رهبر شهید انقلاب بر انس با کتاب و گسترش مطالعه یادآور مسئولیت مستمر همه نهادهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی در فراهم کردن زمینه دسترسی مردم به کتاب و تقویت عادت مطالعه است، پاسداشت این نگاه به تلاش پیوسته برای ارتقای جایگاه کتاب در زندگی مردم، حمایت از پدیدآورندگان و ناشران و گسترش فرصت‌های خواندن در سراسر کشور نیاز دارد.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی ملایر با اشاره به نقش حیاتی کتاب در توسعه تمدن‌ها و جوامع، گفت: نباید در ترویج فرهنگ کتابخوانی منفعل عمل کرد، در این راستا باید راهکارهای گسترش فرهنگ مطالعه، آشتی دادن نسل جوان با کتابخانه‌ها و برنامه‌ریزی برای گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی مورد بررسی قرار گیرد.

آخشیک با تاکید بر لزوم خلق جاذبه‌های نوین برای جذب نسل جوان به کتابخانه‌ها، خاطرنشان کرد: یکی از رسالت‌های اصلی ما ایجاد اشتیاق و انگیزه برای مطالعه در میان نسل نوجوان و جوان است؛ درست همانند ساخت تیزرهای جذاب برای معرفی فیلم‌های سینمایی باید هنر آن را داشته باشیم که با روش‌های خلاقانه و بهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی، کتاب‌های جدید را به نسل امروز معرفی کنیم تا اشتیاق به مطالعه در جامعه زنده شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای برنامه «پاییز به رنگ کتاب» در مدرسه نوبنیاد روستای «کوسج خلیل» از توابع بخش جوکار اشاره کرد و ادامه داد: در این برنامه به معرفی کتاب‌های قصه‌های قرآن از مجموعه کتاب‌های «قصه های خوب برای بچه های خوب» نوشته مرحوم مهدی آذریزدی و کتاب «درخت شکلات» نوشته کلر ژوبرت پرداخته شد.

رونمایی از ۴ عنوان کتاب در حوزه علمیه حضرت زینب(س)

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی ملایر بیان کرد: به مناسبت هفته کتاب کتابخوانی و کتابدار در حوزه علمیه حضرت زینب(س) از چهار عنوان کتاب شامل روش و شاخص‌های تربیت دینی در خانواده، سرنوشت و مرگ انسان، سایه سار نسخ و پارادایم نسخ رونمایی شد.

آخشیک افزود: در این مراسم در باب اهمیت مطالعه و کتابخوانی و رسالت اهل علم و کتابداران در تعمیق این فرهنگ در بین آحاد جامعه مطالبی بیان شد و زمینه تولید آثار مکتوب به ویژه از سوی طلاب حوزه های علمیه و نشر این آثار تشریح شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین ویژه برنامه آمریکاشناسی با محوریت کتاب «تاریخ مستطاب آمریکا» در حوزه علمیه قرآنی حضرت علی ابن ابیطالب (ع) ملایر با سخنرانی دکتر حسن ترکاشوند پژوهشگر مسائل بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه و با حضور اساتید و طلاب این مدرسه علمیه برگزار شد.

آخشیک ادامه داد: در این برنامه به سیر تاریخ استعماری آمریکا و تحولات پنجاه سال گذشته و رویکرد و سیاست های آمریکا نسبت به ایران و انقلاب اسلامی پرداخته و ضرورت داشتن سیر مطالعات تاریخی در جهت تقویت بینش سیاسی و تحلیلی اشاره شد.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی ملایر گفت: به مناسبت سی و دومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران دیدار با پدر بزرگوار شهید «بهرام فراهانی» به همراه رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران ملایر و پیشکسوتان دفاع مقدس انجام شد.

آخشیک یادآورشد: شهید «بهرام فراهانی» در دهه پنجاه شمسی کتابدار کتابخانه روستای حسین آباد شاملو بوده و در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۵۹ در مریوان حین نبرد و تعقیب ضد انقلاب و پس از دلاوری بسیار به فیض شهادت نائل آمده است.

وی گفت: همچنین در ادامه با خانواده شهید «علی حیدر باقری» دیدار و عیادت از پدر بزرگوار این شهید در نخستین روز از هفته کتاب به همراه جمعی از ایثارگران دفاع مقدس انجام شد، شهید علی حیدر باقری در پنجم فروردین ۱۳۶۱ در منطقه گیلانغرب و در سن بیست و یک سالگی به فیض شهادت نائل آمدند.