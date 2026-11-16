به گزارش خبرنگار مهر، این دانشگاه از دانش‌آموختگان مقطع دکتری تخصصی (Ph.D.) دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم که از مهر ۱۴۰۰ به بعد فارغ‌التحصیل شده‌اند، برای شرکت در این فراخوان دعوت کرده است.

بر اساس شرایط اعلام‌شده، پذیرفته‌شدگان به‌صورت تمام‌وقت در دانشگاه فعالیت خواهند کرد و ماهانه معادل ۸۰ درصد حقوق استادیار پایه یک دریافت می‌کنند. هزینه بیمه پایه نیز در حقوق ماهانه لحاظ شده و در صورت احراز دستاوردهای مورد انتظار، معادل یک ماه حقوق به‌عنوان حق سنوات پرداخت خواهد شد. همچنین امکان دریافت گرنت پژوهشی برای واجدان شرایط پیش‌بینی شده است.

از مهم‌ترین الزامات این دوره، انتشار حداقل دو مقاله Q۱ نمایه‌شده در پایگاه JCR به‌عنوان خروجی مستقیم طرح پسادکتری است. البته مقاله دوم در صورت احراز شرایط می‌تواند با دستاوردهایی مانند ثبت اختراع، تولید محصول کاربردی، اجرای طرح فناورانه، تأسیس شرکت دانش‌بنیان یا همکاری پژوهشی بین‌المللی جایگزین شود.

متقاضیان نباید در سازمان‌های دولتی یا غیردولتی اشتغال داشته باشند و لازم است امکان فعالیت تمام‌وقت در دانشگاه را داشته باشند.

علاقه‌مندان برای ثبت درخواست و تعیین استاد میزبان می‌توانند به سامانه پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران به نشانی https://research.iust.ac.ir/ مراجعه کنند.

مهلت ثبت‌نام در این فراخوان تا اسفند ۱۴۰۵ اعلام شده است.