به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت‌الله مهدیخانی با اشاره به هشدار سطح زرد سازمان هواشناسی اظهار کرد: فعالیت این سامانه جوی از عصر دوشنبه ۲۵ آبان آغاز می‌شود و تا اوایل وقت سه‌شنبه ۲۶ آبان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در این مدت، رگبار و بارش‌های پراکنده در سطح استان دور از انتظار نیست و ارتفاعات نیز شاهد بارش برف خواهند بود.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین با اشاره به کاهش دما و احتمال لغزندگی جاده‌ها از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری، به‌ویژه به مناطق کوهستانی و مسیرهای مرتفع، خودداری کنند و در صورت ضرورت سفر، احتیاط لازم را در تردد جاده‌ای داشته باشند.

مهدیخانی همچنین بر ضرورت مدیریت مصرف گاز و برق در روزهای سرد پیش‌رو تأکید کرد و گفت: صرفه‌جویی در مصرف انرژی برای جلوگیری از بروز کمبود و اختلال در شبکه ضروری است.

وی در ادامه از کشاورزان خواست با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده، تمهیدات لازم را برای کاهش خسارت‌های احتمالی به محصولات و بخش کشاورزی اتخاذ کنند.

