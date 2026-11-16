به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله نامداری صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، طرح‌های اصلاح نژاد و مدیریت تولیدمثل دام‌های سنگین در سطح استان با هدف افزایش بهره‌وری و ارتقای تولیدات دامی اجرا شده است.

وی افزود: بر اساس آمارهای ثبت‌شده، در این مدت ۳۳ هزار و ۴۰۰ رأس گاو تحت عملیات تلقیح مصنوعی قرار گرفته‌اند و فرآیند رکوردگیری شیر خام نیز برای ۲۲ هزار و ۱۸۶ رأس دام سنگین انجام شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اهمیت اصلاح نژاد در توسعه صنعت دامپروری تصریح کرد: اصلاح نژاد و مدیریت دقیق تولیدمثل، از پایه‌های اصلی توسعه پایدار دامپروری، افزایش بهره‌وری و ارتقای میزان و کیفیت تولید محصولات دامی به شمار می‌رود.

نامداری ادامه داد: ثبت این میزان تلقیح مصنوعی و رکوردگیری شیر در نیمه نخست سال، بیانگر حرکت هدفمند در مسیر بهبود مدیریت گله‌ها و افزایش تولید شیر و گوشت است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها علاوه بر ارتقای کیفیت محصولات دامی، با افزایش بهره‌وری می‌تواند به تقویت پایداری اقتصادی واحدهای دامپروری و بهبود وضعیت معیشتی دامداران استان کمک کند.