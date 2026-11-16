به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی روشنی صبح دوشنبه در نشست تخصصی بررسی پیامدهای پدیده اقلیمی ال‌نینو اظهار کرد: یکی از چالش‌های موجود، فاصله میان فعالیت‌های پژوهشی و اقدامات اجرایی است؛ به‌گونه‌ای که گاهی دستگاه‌های اجرایی از نتایج تحقیقات و ظرفیت‌های علمی بی‌اطلاع هستند و در مقابل، پژوهشگران نیز شناخت کاملی از نیازها و فعالیت‌های میدانی ندارند.

وی افزود: هدف از برگزاری این نشست، شناسایی ظرفیت‌های علمی و تخصصی و فراهم کردن زمینه استفاده مؤثر از این توانمندی‌ها در بخش‌های اجرایی است.

ال‌نینو را نباید صرفاً به بارش‌های سیل‌آسا محدود کرد

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان با اشاره به برداشت‌های متفاوت از پدیده ال‌نینو در فضای رسانه‌ای گفت: این پدیده گاهی موجب نگرانی عمومی می‌شود و برخی آن را صرفاً با بارش‌های شدید و سیلابی مرتبط می‌دانند، در حالی که آثار آن در مناطق مختلف جهان و دوره‌های زمانی متفاوت می‌تواند به شکل خشکسالی نیز بروز کند.

روشنی ادامه داد: ضروری است ابعاد علمی این پدیده از سوی متخصصان به‌درستی تبیین شود تا بتوان بر اساس شناخت دقیق شرایط اقلیمی، پیشنهادها و راهکارهای کاربردی متناسب با نیازهای استان ارائه کرد.

وی با انتقاد از کم‌توجهی به جایگاه اقلیم‌شناسی در کشور گفت: این دانش در سطح جهان از رشته‌های کلیدی و اثرگذار بر زندگی و معیشت جوامع به شمار می‌رود و باید تلاش کنیم یافته‌های تخصصی این حوزه را به زبان قابل استفاده برای مدیران و تصمیم‌گیران، به‌ویژه در بخش کشاورزی، تبدیل کنیم.

مدیریت پیشگیرانه برای کاهش خسارات اقلیمی

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، شناخت دقیق پدیده ال‌نینو، بررسی ابعاد مختلف آن و تبیین ارتباط این پدیده با شرایط اقلیمی استان را از محورهای اصلی نشست برشمرد.

وی افزود: شناسایی آثار مثبت و منفی ال‌نینو، استفاده از فرصت‌های احتمالی و مقابله با تهدیدهای آن در بخش کشاورزی از جمله موضوعاتی است که باید با نگاه علمی مورد بررسی قرار گیرد.

روشنی، تقویت مدیریت پیشگیرانه و جلوگیری از غافلگیری دستگاه‌های مسئول در مواجهه با پدیده‌های جوی را ضروری دانست و گفت: بی‌توجهی به هشدارهای تخصصی می‌تواند خسارات قابل توجهی به جامعه و بخش کشاورزی وارد کند؛ از این‌رو تصمیم‌گیری‌ها باید بر پایه اطلاعات علمی و ارزیابی‌های کارشناسی انجام شود.

وی گفت: امید است برگزاری این نشست زمینه‌ساز تعامل مؤثرتر و همکاری مستمر میان مراکز علمی، پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی باشد تا از این طریق حفاظت از سرمایه‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان با رویکردی علمی و هدفمند دنبال شود.