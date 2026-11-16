به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، ۵ تن از چهره‌های مشهور هنری سینمای جهان، شب پیش (یکشنبه شب) در هفدهمین دوره جوایز سالانه گاورنر آکادمی علوم و هنرهای سینمایی تجلیل شدند.

در این مراسم گلن کلوز بازیگر، فلوید نورمن انیماتور و ریدلی اسکات کارگردان/تهیه‌کننده (که به دلیل یک عمل پزشکی غایب بود)، با دریافت جایزه اسکار افتخاری تجلیل شدند و کریستین واچون و پاملا کافلر ۲ تهیه‌کننده مستقل که سال‌هاست به صورت مشترک کار می‌کنند، جایزه یادبود ایروینگ جی.تالبرگ را دریافت کردند که به «تهیه‌کنندگان خلاقی که مجموعه آثارشان منعکس‌کننده کیفیت بالای تولید فیلم سینمایی است» اهدا می‌شود.

این مراسم مثل همیشه پر از اعضای آکادمی بود و بیشتر ۵۵ عضو هیئت مدیره آن به عنوان میزبان و ده‌ها تن از چهره‌هایی که مدعیان اسکار امسال هستند، در آن حضور داشتند. ناتان فیلدر و لنس اوپنهایم از فیلم «همه چیز را می‌توان دید»، کریستوفر نولان، زندیا، تام هالند و شارلیز ترون از فیلم «اودیسه»، جولیان مور، پل جیاماتی و اما استون از فیلم «اِوِلین»، کوری بارکر و اینده ناوارت از فیلم «ابسشن»، خاویر کالوو و خاویر آمبروسی از فیلم «توپ سیاه»، اندرو اسکات از فیلم «السینور»، اولیویا وایلد و پنه‌لوپه کروز از فیلم «داینویت»، جان مالکوویچ از فیلم «اسب وحشی نهم»، اندرو گارفیلد و مونیکا باربارو از فیلم «مصنوعی»، و تیموتی شالامی از فیلم «تلماسه: قسمت سوم» از جمله این شرکت کنندگان بودند.

اهدای جایزه به نورمن ۹۱ ساله

اولین برنده جایزه، نورمن ۹۱ ساله بود که کار خود را در سال ۱۹۵۶ در استودیو انیمیشن والت دیزنی به عنوان اولین انیماتور سیاه‌پوست این شرکت آغاز کرد. او در بسیاری از آثار کلاسیک دیزنی از جمله «زیبای خفته»، «شمشیر در سنگ»، «مری پاپینز»، «کتاب جنگل» و «رابین هود» و همچنین دیگر فیلم‌های مهم ساخته شده در خارج از دیزنی از جمله «گوژپشت نوتردام»، «مولان»، «شرکت هیولاها» و «داستان اسباب‌بازی ۲» نقش داشت. وی چهارمین انیماتوری است که پس از والتر لانتز، چاک جونز و هایائو میازاکی این جایزه را دریافت کرده است.

گلن کلوز سرانجام جایزه را برد

برنده بعدی این مراسم، گلن کلوز، از بازیگران زن مطرح۵۰ سال اخیر بود. این بازیگر ۷۹ ساله ۸ نامزدی اسکار دریافت کرده که ۴ نامزدی برای نقش‌های اصلی در فیلم‌های «جذابیت مرگبار» ۱۹۸۷، «روابط خطرناک» ۱۹۸۸، «آلبرت نابز» ۲۰۱۱ و «همسر» ۲۰۱۸ و ۴ نامزدی برای نقش‌های مکمل در «جهان به روایت گارپ» ۱۹۸۲، «لرز بزرگ» ۱۹۸۳، «طبیعی» ۱۹۸۴ و «مرثیه هیلبیلی» ۲۰۲۰ بوده است.

تعداد نامزد شدن‌های وی از همه بازیگران زن دیگر بیشتر است و تنها ۳ بازیگر زن شامل مریل استریپ ( با۲۱ نامزدی)، کاترین هپبورن (با ۱۲ نامزدی) و بت دیویس (با ۱۱ نامزدی) از وی فراتر رفته‌اند.

ریدلی اسکات غایب از برادرش یاد کرد

نفر بعدی ریدلی اسکات بود که فیلم‌هایش در مجموع ۴۵ بار نامزد اسکار شده‌اند و ۹ جایزه را برده‌اند، اما خودش هرگز جایزه اسکار را به عنوان کارگردان دریافت نکرده است. این کارگردان ۸۸ ساله که تقریباً در ۴۰ سالگی اولین کارگردانی خود را انجام داد، فیلم‌های اکشن پرفروشی ساخته که بسیاری از آنها اکنون به عنوان نقطه عطف دستاوردهای سینمایی شناخته می‌شوند.

او سازنده ۲ فیلم از مهم‌ترین فیلم‌های علمی تخیلی تمام دوران یعنی «بیگانه» (۱۹۷۹) و «بلید رانر» (۱۹۸۲) است و همچنین «تلما و لوئیز» (۱۹۹۱) (که برای آن نامزد اسکار بهترین کارگردانی شد)، «گلادیاتور» (۲۰۰۰) (که برنده اسکار بهترین فیلم شد، در حالی که او جایزه بهترین کارگردانی را از دست داد)، «سقوط شاهین سیاه» (۲۰۰۱) (که برای آن آخرین نامزدی اسکار بهترین کارگردانی خود را دریافت کرد) و «مریخی» (۲۰۱۵) است.

مت دیمون که در فیلم «مریخی» و «آخرین دوئل» بازیگر وی بود، برای اهدای جیازه وی روی صحنه رفت و گفت: از طرف همه کسانی که تا به حال با ریدلی اسکات کار کرده‌اند، از آکادمی اسکار تشکر می‌کنم. وقت آن رسیده که همه ما او را با جایزه اسکار در دست ببینیم.

اسکات که در مراسم حضور نداشت با یک ویدیوی از پیش ضبط شده از لندن جایزه خود را دریافت و از برادرش تونی اسکات کارگردان فقید یاد کرد و گفت: انگار همین دیروز بود که با هم اولین فیلممان را ساختیم ... از پذیرفتن این جایزه بسیار خوشحالم و به آن افتخار می‌کنم، اما آن را از طرف تونی هم می‌پذیرم.

تجلیل از ۲ تهیه کننده مستقل سینما

واچون ۶۳ ساله و کافلر ۶۰ ساله، ۲ نفر از مهم‌ترین تهیه‌کنندگان تاریخ سینمای مستقل آمریکا، هم دیگر دریافت کنندگان جوایز این مراسم بودند. آنها به عنوان بنیانگذاران شرکت فیلمسازی «کیلر فیلمز» مستقر در نیویورک، هر ۱۰ فیلم بلند تاد هینز از جمله «سم» (۱۹۹۱)، «امن» (۱۹۹۵)، «دور از بهشت» (۲۰۰۲) و «کارول» (۲۰۱۵) را ساخته‌اند و همچنین تهیه کننده فیلم‌های متعددی دیگری بوده‌اند که «زندگی‌های گذشته» (۲۰۲۳) ساخته سلین سانگ که برای آن تنها نامزدی اسکار خود را دریافت کردند، از جمله آنهاست.