به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار افتخاری را به ریدلی اسکات کارگردان افسانه‌ای، گلن کلوز بازیگر پیشکسوت و فلوید نورمن اولین انیماتور سیاه‌پوست دیزنی، اهدا خواهد کرد. کریستین واچون و پاملا کافلر، تهیه‌کننده و از چهره‌های قدیمی سینمای مستقل نیز با جایزه یادبود ایروینگ جی. تالبرگ تجلیل خواهد شد.

این تندیس‌ها در هفدهمین دوره جوایز گاورنر آکادمی که ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان) برگزار می‌شود، اهدا خواهند شد.

گلن کلوز تاکنون ۸ نامزدی بازیگری دارد و هرگز موفق به کسب این جایزه نشده است و از این نظر با پیتر اوتول بازیگر فقید که بیشترین نامزدی بازیگری بدون برد در تاریخ اسکار را دارد، مشترک است.

اسکات ۳ نامزدی کارگردانی و یک نامزدی تهیه‌کنندگی برای بهترین فیلم دارد و با وجود اینکه فیلم حماسی اکشن «گلادیاتور» در سال ۲۰۰۰ پنج جایزه اسکار، از جمله بهترین فیلم، را از آن خود کرد، وی موفق به کسب جایزه کارگردانی نشد.

کلوز بیش از ۵ دهه است که به عنوان بازیگر فعالیت می‌کند و بیش از ۱۰۰ فیلم در کارنامه دارد. وی با اولین فیلم بلندش «جهان به روایت گارپ» نامزدی اسکار را به دست آورد و با «سرمای بزرگ»، «طبیعی»، «جاذبه مرگبار»، «روابط خطرناک»، «آلبرت نابز»، «همسر» و «مرثیه هیلبیلی» به این روند ادامه داد. از دیگر آثار قابل توجه او می‌توان به «لبه ناهموار»، «چرخش بخت»، «هملت»، «۱۰۱ سگ خالدار»، «مریخ حمله می‌کند!»، «نیروی هوایی یک»، «همسران استپفورد» و «مرد مرده را بیدار کن: معمای چاقوکشی» اشاره کرد. امسال، او در سریال کمدی سیاه «همه چیز منصفانه است» ساخته رایان مورفی از شبکه هولو بازی کرد. اواخر امسال، او با درام اسپانیایی زبان «لا بولا نگرا» راهی سینماها خواهد شد. این فیلم جایزه بهترین کارگردانی را در جشنواره کن برد و توسط نتفلیکس خریده شد. او همچنین بازیگر فیلم اقتباسی «بازی‌های گرسنگی: طلوع خورشید در حال درو» است که هنوز اکران نشده است.

ریدلی اسکات هشتمین کارگردان پرفروش تمام دوران است و فیلم‌هایش در مجموع ۵ میلیارد دلار در سراسر جهان فروش داشته‌اند. این فیلمساز بریتانیایی که نزدیک به ۶ دهه است که مشغول فیلمسازی است و ۳۰ فیلم در کارنامه دارد، برای فیلم‌های «تلما و لوئیز»، «گلادیاتور» و «سقوط شاهین سیاه» نامزد جایزه کارگردانی شده و به عنوان تهیه‌کننده برای فیلم کمدی-درام بقا در فضا «مریخی» نیز نامزد جایزه بهترین فیلم شده است. در کارنامه فیلمسازی او می‌توان به آثار کلاسیک علمی-تخیلی و اکشن مانند «بیگانه»، «بلید رانر» و «پرومتئوس»، در کنار درام‌هایی مانند «پادشاهی بهشت»، «گانگستر آمریکایی»، «تمام پول‌های جهان»، «خانه گوچی»، «آخرین دوئل» و «ناپلئون» اشاره کرد. فیلم بعدی او اقتباسی از رمان علمی-تخیلی آخرالزمانی «ستاره‌های سگ» با بازی جیکوب الوردی و جاش برولین برای استودیو قرن بیستم خواهد بود. او سال ۲۰۲۴ به پاس خدماتش به صنعت سینمای بریتانیا، نشان صلیب بزرگ شوالیه امپراتوری بریتانیا را دریافت کرد.

نزدیک‌ترین فاصله‌ای که اسکات تا به حال برای بردن مجسمه طلایی داشته، سال ۲۰۰۱ بود که «گلادیاتور» جایزه بهترین فیلم را برد، اما او جایزه بهترین کارگردانی را به استیون سودربرگ برای «ترافیک» باخت. سال بعد، اسکات پس از نامزدی برای فیلم جنگی «سقوط شاهین سیاه» دوباره جایزه بهترین کارگردانی را به ران هاوارد برای «یک ذهن زیبا» باخت. در سال ۲۰۱۵، او با «مریخی» که آخرین باری بود که فیلمی از او نامزد بهترین فیلم شد، نادیده گرفته شد.

چند سال پیش، دنزل واشنگتن گفت اهدا نشدن اسکار برای اسکات «منطقی نیست» و «تقریباً یک جنایت است». وی در مصاحبه دیگری این امر را گواهی بر این دانست که آکادمی نمی‌تواند «وظیفه» خود را در شناسایی استعدادها انجام دهد.

نورمن، انیماتور و هنرمند استوری‌بورد، فعالیت ۶۵ ساله خود را در استودیو انیمیشن والت دیزنی در سال ۱۹۵۶ آغاز کرد تا اولین انیماتور سیاه‌پوست این استودیو باشد. اولین فیلم بلند او در دیزنی، فیلم کلاسیک «زیبای خفته» محصول ۱۹۵۹ بود و در ادامه در فیلم‌های «شمشیر در سنگ»، «مری پاپینز»، «کتاب جنگل» و «رابین هود» و همچنین فیلم‌های کوتاه «دونالد در سرزمین ریاضی جادویی»، «جالوت ۲» و «وینی پو و درخت عسل» مشارکت داشت. از دیگر آثار قابل توجه او می‌توان به «گوژپشت نوتردام»، «مولان»، «داستان اسباب‌بازی ۲» و «شرکت هیولاها» اشاره کرد.

واچون و کافلر در سال ۱۹۹۵ شرکت مستقل تولید فیلم کیلر فیلمز مستقر در نیویورک را تأسیس کردند. از جمله آثار مشترک آنها می‌توان به موزیکال «هدویگ و اینچ خشمگین»، «یک هو» اشاره کرد.