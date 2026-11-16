به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد سام‌دلیری، ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، با تشریح عملکرد شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در حوزه آموزش ایمنی کار اظهار کرد: برگزاری آموزش‌های پیوسته، هدفمند و کاربردی در زمینه ایمنی و حفاظت فنی، از اثرگذارترین راهکارها برای بهبود سلامت محیط کار، کاهش مخاطرات شغلی و جلوگیری از سوانح ناشی از کار محسوب می‌شود.

وی افزود: در نیمه نخست امسال، دو هزار و ۹۰۱ نفر از جامعه کار استان تهران تحت پوشش آموزش‌های ایمنی قرار گرفتند و مجموع آموزش ارائه‌شده در این بخش به ۳۳ هزار و ۵۶ نفرساعت رسید.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصریح کرد: در همین بازه زمانی، ۲۹ دوره آموزشی در سراسر استان برگزار شده و صلاحیت تدریس ۱۱۱ مدرس فعال در عرصه ایمنی و حفاظت فنی نیز احراز شده است.

سام‌دلیری با اشاره به مهم‌ترین محورهای این دوره‌ها گفت: شناخت مخاطرات و ارزیابی ریسک، مهار مخاطرات شغلی، اعلام شرایط ناایمن، استفاده درست از وسایل حفاظت فردی، آمادگی و واکنش به‌موقع در وضعیت اضطراری و واکاوی علل سوانح ناشی از کار، سرفصل‌های اصلی آموزش‌ها را تشکیل می‌دهد.

وی با تأکید بر لزوم تناسب آموزش‌ها با نقش افراد در محیط کار ادامه داد: آموزش‌ها به‌گونه‌ای اجرا شد که کارگران برای شناخت خطرات و انجام ایمن وظایف شغلی، کارفرمایان برای تأمین منابع و پایبندی به الزامات ایمنی و مسئولان ایمنی برای ارزیابی ریسک و نظارت بر اقدامات کنترلی، مهارت لازم را کسب کنند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران اضافه کرد: تحقق محیط کار امن تنها با تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها حاصل نمی‌شود و نیازمند همراهی جدی کارگران، پایبندی کارفرمایان، تخصص مسئولان ایمنی و تداوم آموزش‌های عملیاتی است.

سام‌دلیری در پایان، نهادینه‌سازی فرهنگ پیشگیری از سوانح ناشی از کار را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: رویکرد اداره‌کل استان تهران، فاصله گرفتن از اقدامات مقطعی و حرکت به‌سمت فرهنگ‌سازی پایدار، گسترش آموزش‌های تخصصی و تقویت مسئولیت‌پذیری همه ارکان محیط کار است.