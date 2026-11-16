حسن عربی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت های میراث فرهنگی و گردشگری در شهرستان سرخه بیان کرد: چهار آیین سنتی و مذهبی شهرستان سرخه در تقویم رویدادهای گردشگری کشور به ثبت رسید.

وی با بیان اینکه «دسته عزاداری عرب» یکی از چهار المان ثبت شده ملی در سرخه است، تاکید کرد: دسته عزاداری حسن‌چو که دارای ویژگی های بارز و منحصر بفرد است دیگر اثر ثبت شده شهرستان سرخه محسوب می شود.

رئیس میراث فرهنگی سرخه همچنین اعلام کرد: «خیمه‌سوزان» که رسمی دیرینه در روز عاشورا در شهرستان است، دیگر اثر ثبت شده شهرستان در فهرست گردشگری مذهبی کشورمان است.

عربی همچنین از ثبت «نخل‌گردانی روز عاشورا» در سرخه خبر داد و ابراز کرد: ثبت این آثار معنوی در معرفی هویت فرهنگی و تقویت گردشگری مذهبی و فرهنگی شهرستان مؤثر است.

وی افزود: این مراسم سنتی عزاداری که با حضور مردم به صورت باشکوهی برگزار می شود همه ساله توجه جمع بسیاری از گردشگران و عکاسان و اهالی رسانه و مستند سازان را به خود جلب می کند.