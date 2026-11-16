به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شعبانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز، از صدور مجوز برای یک‌هزار و ۱۹۸ کودکستان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۸۲۸ کودکستان دارای مجوز در استان فعال هستند و سایر مراکز باید برای فعالیت قانونی مجوز دریافت کنند.

وی در سی‌ودومین نشست شورای برنامه‌ریزی و نظارت تعلیم و تربیت کودک البرز اظهار کرد: آموزش و پرورش تنها در قبال کودکستان‌های دارای مجوز این اداره کل مسئولیت دارد.

وی از خانواده‌ها خواست هنگام ثبت‌نام فرزندان خود، مجوز رسمی کودکستان را بررسی کنند تا از امنیت و کیفیت برنامه‌های آموزشی و تربیتی اطمینان داشته باشند.

در این نشست، اجرای طرح نظارتی پژواک و برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های توانمندسازی مربیان کودکستان‌ها بررسی شد.