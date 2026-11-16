به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: منابع آمریکایی از فروپاشی روانی در بدنه دولت ترامپ خبر می‌دهند؛ دولت تروریستی واشنگتن اکنون در حال عزیمت به سوراخ‌های تاریک زیرزمینی است. از اسکات بسنت در وزارت خزانه‌داری گرفته تا هگست و روبیو، وزرای جنگ و خارجه، خانه‌های خود را رها کرده و به پناهگاه‌های نظامی پناه برده‌اند. این فرار از حیات عادی، نشان از آن دارد که سایه انتقام ایران، آرامش آنها را ربوده است. حتی ترامپ نیز در مواجهه با پیام‌های قدرتمند جمهوری اسلامی ایران، برنامه‌های خود را ملغی کرده است. این همان وعده قرآن است که می‌فرماید: «سَأُلْقِی فِی قُلُوبِ الَّذِینَ کفَرُوا الرُّعْبَ»؛ یعنی ترس و واهمه، گریزناپذیرترین سرنوشت ظالمان در برابر حق است. آنها که امروز به دنبال پناهگاه هستند، در حقیقت در زندان ترس خود محبوس شده‌اند.

ترامپ برنامه‌های روزانه خود را لغو کرد

رسانه اسرائیل‌هیوم، در گزارشی مدعی شده است ایران در حال برنامه‌ریزی برای یک حمله با استفاده از پهپاد است که هدف آن چندین مقام ارشد دولت ترامپ، از جمله خود ترامپ است. این اطلاعات توسط سازمان‌های اطلاعاتی موساد و سیا تایید شده است. بر همین اساس، چندین مقام ارشد آمریکایی به مکان‌های امن منتقل شده‌اند و ترامپ برنامه‌های حضور خود در محافل عمومی را لغو کرده است. ترامپ روز گذشته هم به صورت بسیار غیرعادی، برنامه هفتگی خود برای بازی گلف را لغو کرد.

تمهیدات امنیتی بی‌سابقه در آمریکا

آرش اعلایی، خبرنگار سابق تلویزیون ضد ایرانی اینترنشنال، اخیرا در ویدئویی گفته که آمریکا در وضعیت جنگی است؛ در شهرها سیستم دفاع ضدموشکی مستقر کرده‌اند. چند روز پیش پهپادهای ناشناس بالای سر خانه سابق پیت هگست، وزیر جنگ و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری پرسه می‌زدند. تعداد زیادی از اعضای کابینه ترامپ را به پادگان‌های نظامی برده‌اند که از زمان جنگ جهانی دوم بی‌سابقه است؛ الان همه داخل پایگاه‌های نظامی هستند و اینها به خاطر تهدیدات جمهوری اسلامی ایران است. شبکه فاکس‌نیوز نیز به اقامت مقامات ارشد دولت ترامپ در پایگاه‌های نظامی و مکان‌های محافظت شده اشاره کرده است. فاکس‌نیوز گزارش داد که تاد بلانش، دادستان کل موقت آمریکا طی چند ماه گذشته در یک تاسیسات نظامی در منطقه واشنگتن دی‌سی اقامت داشته است. سه منبع آگاه تاکید کردند که وی به جمع مقامات ارشد دولت ترامپ پیوسته است که در اقامتگاه‌های نظامی زندگی می‌کنند.

بر اساس این گزارش، از دیگر مقامات ارشد آمریکا ساکن تاسیسات نظامی این کشور می‌توان به اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری اشاره کرد که اخیرا در پی ادعاهای مطرح شده مرتبط با ایران به یک پایگاه نظامی منتقل شده است. در این گزارش همچنین به تهدیدات گزارش شده مرتبط با کارتل‌های مواد مخدر هم اشاره شده است. فاکس‌نیوز در ادامه به نقل از گزارش ماه مارس نیویورک‌تایمز نوشت پام باندی، وزیر دادگستری پیشین آمریکا نیز پس از آنکه نهادهای مجری قانون درباره تهدیدات مرتبط با کارتل‌های مواد مخدر هشدار دادند، بی‌سروصدا از آپارتمان خود در واشنگتن به یک اقامتگاه نظامی منتقل شده بود. نیویورک‌تایمز همچنین به تهدیداتی مرتبط با واکنش‌ها به نحوه رسیدگی باندی به پرونده‌های جفری اپستین اشاره کرده بود. بر اساس این گزارش، مارکو روبیو، وزیر خارجه و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا نیز در پایگاه فورت مک‌نیر در واشنگتن دی‌سی اقامت دارند. استفان میلر، رئیس دفتر کاخ سفید و شمار دیگری از مقامات دولت آمریکا نیز به تاسیسات نظامی یا اقامتگاه‌های حفاظت شده دولتی منتقل شده‌اند.

توطئه‌های موساد

اما با توجه به اینکه رومن گافمن، رئیس موساد در آمریکا به سر می‌برد و مشغول متقاعد کردن دولت ترامپ برای شروع تجاوز مجدد به ایران است، به احتمال بسیار زیاد، این دست از خبرسازی‌ها، توطئه موساد و یک نوع عملیات پرچم دروغین است. در واقع صهیونیست‌ها می‌خواهند با بزرگنمایی نزدیک بودن وعده انتقام ایران، ترامپ را متقاعد و تحریک کنند که مجددا به ایران حمله کند. اما چه این گزاره، درست باشد و چه نباشد، موضوع مهم اکنون ترسی است که بر جان آمریکایی‌های قاتل و جنایتکار افتاده است. ترس از انتقام حتمی ایران و این فی‌نفسه، امری مبارک است.

یوسی یهوشوا، نظامی تحلیلگر صهیونیست در برنامه شبکه اسرائیل ۲۴ گفت که رومن گوفمن، رئیس موساد خواستار حمله فوری به ایران است. رئیس موساد به واشنگتن سفر کرد تا از انجام یک حمله مشترک اسرائیلی-آمریکایی علیه ایران دفاع کند. من استفاده از عنوان فرستاده نخست‌وزیر را نمی‌پسندم؛ او در مقام ریاست موساد و با در دست داشتن اطلاعات به‌روز، به آنجا رفت. طبق اعلام این نظامی تحلیلگر صهیونیست، در طرف آمریکایی قصد و طرحی برای حمله به ایران وجود داشت. با این حال، تشکیلات نظامی معتقد بود که چنین اقدامی نباید پیش از انتخابات صورت گیرد.

در مقابل، رومن گوفمن که از طرح ترامپ حمایت می‌کرد استدلال داشت که این فرصتی منحصربه‌فرد و زودگذر برای یک حمله مشترک است و باید آن را غنیمت شمرد و دست به حمله زد. در نهایت، ترامپ تصمیم گرفت که این کار را انجام ندهد. اکنون که انتخابات پشت سر گذاشته شده است، نهاد نظامی آمریکا همچنان با حمله مخالف است هرچند نه به طور مطلق. مخالفت آنها مشخصا مربوط به انجام چنین اقدامی در دوران دولت انتقالی در اراضی اشغالی است؛ آنها ترجیح می‌دهند صبر کنند تا دولت جدیدی که از حمایت و رأی شهرک‌نشینان اشغالگر برخوردار است، بر سر کار بیاید.

مظلوم‌نمایی آمریکایی‌ها

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به تکرار اتهام بی‌اساس تروریسم علیه ایران، همزمان با انتشار خبر مخفی شدن اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در پیامی نوشت: آمریکا در تجاوز مشترک با رژیم صهیونیستی علیه ایران، نه تنها مرتکب جنایات جنگی شنیع شد بلکه با ترور بزدلانه مقامات و دانشمندان ایرانی مرتکب تروریسم دولتی در سطحی بی‌سابقه شد. حالا همین آمریکا کارزار رسانه‌ای گسترده‌ای با عنوان جعلی تروریسم ایرانی به راه انداخته تا خود را قربانی جلوه دهد! روزنامه نیویورک تایمز بامداد چهارشنبه گزارش داد که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا به دلیل نگرانی‌ها از تهدید ایران علیه جان او، از محل زندگی‌اش به یک پایگاه نظامی منتقل شده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در همین رابطه در شبکه ایکس نوشت: آمریکا در این توهم است که با این مظلوم‌نمایی، جهانیان سابقه طولانی تجاوز و تروریسم آن را از یاد می‌برند و ادعاهای بی‌اساس آن درباره یک توطئه تروریستی خیالی را باور می‌کنند! اما جنجال‌سازی رسانه‌ای نمی‌تواند تاریخ را بازنویسی کرده یا جنایتکاران را تبرئه کند یا هویت عاملان و آمران تجاوز نظامی، تروریسم و جنایات جنگی را پنهان کند.