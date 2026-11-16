به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، خورشید وسکویی، با تأکید بر ضرورت تداوم مراقبت از بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن پس از ترخیص از بیمارستان، گفت: واحدهای آموزش و پیگیری بیمار با هدف تقویت خودمراقبتی، ارتقای کیفیت مراقبت‌های پس از ترخیص و استمرار ارتباط بیمار با نظام سلامت فعالیت می‌کنند و پیگیری بیماران مبتلا به دیابت یکی از محورهای مهم مأموریت این واحدهاست.

وی افزود: بر اساس گزارش عملکرد نیمه نخست سال ۱۴۰۵، در مجموع ۴۹ هزار و ۱۴۴ بیمار بزرگسال و کودک مبتلا به دیابت پس از ترخیص از بیمارستان، از طریق واحدهای آموزش و پیگیری بیمار تحت مراقبت و پیگیری قرار گرفته‌اند. میزان پوشش پیگیری در بیماران بزرگسال حدود ۸۱ درصد و در کودکان ۸۷.۸ درصد بوده است.

وسکویی با اشاره به شاخص‌های پیامدی این برنامه اظهار کرد: میزان بستری مجدد در بیماران بزرگسال پیگیری‌شده ۳.۹ درصد و در کودکان ۳.۸ درصد گزارش شده است. همچنین میزان مراجعات برنامه‌ریزی‌نشده در گروه بزرگسالان ۳.۵ درصد و در کودکان ۳.۸ درصد بوده است.

وی ادامه داد: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ۹۶.۹ درصد بیماران بزرگسال و ۹۶.۷ درصد والدین کودکان مبتلا به دیابت، از خدمات پیگیری پس از ترخیص رضایت داشته و تمایل خود را برای ادامه این خدمات اعلام کرده‌اند؛ آماری که بیانگر اهمیت و پذیرش این الگوی مراقبتی در میان بیماران و خانواده‌های آنان است.

مدیرکل دفتر ارتقای سلامت و خدمات پرستاری وزارت بهداشت، نقش پرستاران را در استمرار مراقبت و مدیریت بیماری پس از ترخیص محوری دانست و تصریح کرد: آموزش هدفمند بیمار و خانواده، ارتقای مهارت‌های خودمراقبتی، پایش وضعیت سلامت، شناسایی علائم هشداردهنده و هدایت بیمار برای دریافت به‌موقع خدمات مورد نیاز، از مهم‌ترین اقدامات پرستاران در واحدهای آموزش و پیگیری بیمار است.

به گفته وی، این اقدامات با شناسایی زودهنگام مشکلات، جلوگیری از وقفه در روند مراقبت و کاهش احتمال بروز عوارض بیماری، می‌تواند در کاهش مراجعات و بستری‌های غیرضروری مؤثر باشد.

وسکویی با تأکید بر اهمیت ویژه استمرار مراقبت در کودکان مبتلا به دیابت خاطرنشان کرد: مدیریت این بیماری مستلزم مشارکت فعال بیمار و خانواده، پایبندی به برنامه درمانی، پایش مستمر وضعیت سلامت و دسترسی به خدمات تخصصی و حمایتی است؛ از این رو، آموزش مستمر والدین و پیگیری منظم وضعیت کودک، بخش جدایی‌ناپذیر مراقبت اثربخش محسوب می‌شود.

وی در پایان با اشاره به شعار جهانی دیابت در سال ۲۰۲۶ با عنوان «اقدام زودهنگام در دیابت» گفت: توسعه خدمات آموزش و پیگیری بیمار پس از ترخیص، گامی مؤثر در مسیر استقرار مراقبت مستمر، بیمارمحور و جامعه‌نگر است. رویکرد معاونت پرستاری، تقویت نقش پرستاران در زنجیره مراقبت و اطمینان از تداوم ارتباط بیماران با نظام سلامت است تا هیچ بیماری پس از ترخیص از چرخه دریافت خدمات سلامت خارج نشود.