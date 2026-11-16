به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از چالش‌های مستندنگاری و تاریخ شفاهی، ایجاد تعادل میان وفاداری به واقعیت و جذابیت روایت است؛ چالشی که گاهی به شکل‌گیری روایت‌هایی خشک و کم‌جزئیات یا آثاری آمیخته به تخیل منجر می‌شود. کتاب «مستندنگاری» با تمرکز بر این مسئله، شیوه‌هایی برای بهره‌گیری از عناصر داستانی بدون فاصله گرفتن از واقعیت ارائه می‌کند.

ایده نگارش این کتاب از تجربه‌های علیرضا اشرفی‌نسب در دوره‌های آموزش نویسندگی و تدوین و همچنین ارزیابی و مشاوره آثار مختلف شکل گرفته است. مواجهه نویسنده با اشکالات پرتکرار در آثار و دسته‌بندی آن‌ها، در نهایت به تدوین ۸۰ نکته در زمینه نگارش و ویرایش مستندنگاری و تاریخ شفاهی انجامید؛ نکاتی که در کتاب با نمونه‌های کاربردی همراه شده‌اند.

«مستندنگاری» در پنج فصل تنظیم شده است. فصل نخست با عنوان «مستندنگاری، میانه نقل‌قول و داستان‌سرایی» به شیوه‌های مختلف نگارش در تاریخ شفاهی و مستندنگاری و حدود اختیار نویسنده در بازپرداخت روایت می‌پردازد. فصل دوم با عنوان «چه نگرشی به مخاطب بدهیم؟» اصول فکری و هویتی مورد نیاز نویسنده و محقق را در مراحل مصاحبه و نگارش بررسی می‌کند.

فصل سوم با عنوان «چگونه نوشتن را از پژوهش آغاز کنیم؟» به ملاحظات نویسنده در فرایند تحقیق و مصاحبه اختصاص دارد؛ از انتخاب سوژه و انجام گفت‌وگوهای اولیه تا ضرورت مصاحبه‌های تکمیلی برای تکمیل روایت. فصل چهارم با عنوان «چگونه گویا و زیبا بنویسیم؟» بخش اصلی کتاب را تشکیل می‌دهد و در چهار بخش ساختار و کلیات، شخصیت و احساس، تصویر و توصیف و تخیل، و زبان و ویراستاری، اصول و قواعد نگارش را دنبال می‌کند. در فصل پایانی با عنوان «از نگارش تا عمل» نیز نمونه‌ای از تنظیم و ارزیابی یک مصاحبه ارائه شده است.

این اثر علاوه بر نویسندگان نوقلم در حوزه تاریخ شفاهی و مستندنگاری، برای پژوهشگران و مصاحبه‌کنندگان نیز قابل استفاده است. با این حال بنا به تاکید نویسنده اثر نکات و قواعد مطرح‌شده در کتاب قرار نیست جایگزین تمرین، مطالعه و آشنایی مستمر با آثار شاخص این حوزه شوند.

کتاب «مستندنگاری» نوشته علیرضا اشرفی‌نسب، با موضوع ۸۰ نکته برای نگارش و ویرایش مستندنگاری و تاریخ شفاهی، در چاپ نخست با شمارگان هزار نسخه از سوی انتشارات راه‌یار منتشر شده است.