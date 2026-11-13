خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: بازخوانی کارنامه و اندیشه نیما یوشیج، بنیادگذار شعر نوین ایران، همواره از زوایای گوناگون قابل تأمل بوده است. در این میان، مفهوم «وطن» و بازتاب آن در شعر نیما، یکی از عمیق‌ترین و در عین حال مهجورترین ابعاد شعر اوست که نیازمند واکاوی دقیق‌تری است. نیما «ایران» را نه از منظر شعارهای انتزاعی و ناسیونالیسم افراطی، بلکه از دریچه یوش، طبیعت شمال، خانه‌های روستایی، مردم رنج‌کشیده و ساختار نابرابر اجتماعی به تصویر می‌کشد. نزد او، وطن هم‌زمان مکان شخصی زادگاه و میدان درد، انتقاد از ظلم و نقد عقب‌ماندگی است.

وطن به‌مثابهٔ یوش و تجربهٔ زیسته

خود نیما تصریح کرده است که واژه «وطن» را در شعر و نوشته‌هایش عمدتاً برای «یوش» به کار برده است. نخستین لایه وطن‌دوستی او، دلبستگی عمیق، ریشه‌دار و عاطفی به زادگاه، طبیعت پیرامون، خاطرات کودکی و مردم زحمتکش آن سامان است. در شعرهایی برجسته چون «به یاد وطنم»، «خوشای من»، «امز نا سر»، «ماخ اُلا»، «برف» و «از عمارت پدرم»، این پیوند ناگسستنی با یوش آشکارا دیده می‌شود. او مؤلفه‌های طبیعی چون کوه، ابر، گله، رود، شب و خانه را مستقیماً به تجربه زیسته خود پیوند می‌زند و از دل این عناصر، تصاویری بدیع خلق می‌کند که هر کدام بازتاب‌دهنده روح اصیل بومی است.

با این حال، نیما وطن‌پرستی را با ملی‌گرایی افراطی و توخالی یکی نمی‌داند. او در یادداشت‌ها و آرای خود تأکید می‌کند که برایش «ایران و غیرایران» به معنای متعارف و تعصب‌آمیز آن وجود ندارد و تاریخ و میراث هر ملتِ درست‌کردار و رنج‌دیده‌ای را ارزشمند می‌شمارد. با وجود این وسعت دید، عشق عمیق و مویرگی‌اش به یوش و مردم محروم آن در تاروپود شعرش جریان دارد. در شعر «به یاد وطنم»، با وجود تأکید آشکار بر محرومیت‌ها، کوخ‌نشینی‌ها و بی‌بهری‌های مردم، صراحتاً ابراز می‌دارد که وطنش را در همین بحران‌ها و کاستی‌ها دوست دارد؛ این همان ویژگی منحصربه‌فرد شعر نیماست: آمیزشی راستین از عشق به وطن توأم با نقد بی‌پرده رنج‌ها و عقب‌ماندگی‌های آن.

خانه ابری؛ تلاقی درد فردی و بحران جمع

یکی از شاهکارهای نمادین نیما، شعر «خانه‌ام ابری است» است؛ اثری که در آن مؤلفه‌هایی چون خانه، ابر، باد و نی‌زن بیش از آن‌که توصیفاتی واقعی و طبیعی باشند، نشانه‌های آشکار حال درونی شاعر و وضعیت بحرانی جامعه‌اند. محور اصلی شعر، غم و اضطرابی است که از درون فرد آغاز می‌شود و به گستره‌ای از سرزمین و انسان‌های در بند تسری می‌یابد.

خانه‌ام ابری ست

یکسره روی زمین ابری ست با آن.

از فراز گردنه خُرد و خراب و مست

باد می پیچد

یکسره دنیا خراب از اوست

و حواس من!

آی نی زن، که ترا آوای نی برده ست دور از ره، کجایی؟

خانه ام ابری ست اما

ابر،بارانش گرفته ست.

در خیال روزهای روشنم کز دست رفتندم،

من به روی آفتابم

می برم بر ساحت دریا نظاره.

و همه دنیا خراب و خرد از باد است

و به ره، نی زن که دایم می نوازد نی، در این دنیای ابراندود

راه خود را دارد اندر پیش.

«خانه» در آغاز این اثر، مفهومی دوگانه و توأمان دارد: هم دلِ خسته و طوفانی شاعر است و هم وطن و جامعه‌ای که در محاصره بحران‌ها قرار گرفته است. شاعر با عبارت «یک‌سره روی زمین ابری است»، گسترهٔ این تیرگی را از حصار خانه فراتر می‌برد و کل جهانِ دیده‌شده را غرق در غبار و ابهام نشان می‌دهد.

در این میان، «ابر» که قاعدتاً نویدبخش باران و حیات است، در اینجا «بارانش گرفته است» اما باران نمی‌بارد؛ استعاره‌ای درخشان از امیدِ وارسته، ناکام و ظرفیت ناتمامی که به سرانجام نمی‌رسد. در خوانش اجتماعی، این خشکی و حبسِ باران، نماد رکود، خفقان و محرومیت‌هایی است که جامعه را در بر گرفته است. «باد» نیز به عنوان نیرویی مست، آشفته و ویرانگر از فراز گردنه می‌وزد و زندگی روزمره را «خرد و خراب» می‌کند؛ استعاره‌ای گویای از تندبادهای سخت اجتماعی و سیاسی زمانه.

با این همه، شعر در بن‌بستِ یأس متوقف نمی‌شود. پرسش از «نی‌زن» و صدای اصیل طبیعت و مردم که «دور از راه» است، اگرچه نشان از گم‌شدن راهنما یا صدای اصیل آزادی دارد، اما در نهایت با گزارهٔ «راه خود را دارد اندر پیش»، بارقه‌ای از پایداری، استمرار مبارزه و امیدی فروزان را در دل تاریکی حفظ می‌کند.

داروگ؛ ندای انتظار و پرسش از بارانِ رهایی

شعر «داروگ» نیز تجسم دیگری از انتظار آگاهانه و دغدغه‌مندانه نیماست. در فرهنگ عامه شمال ایران، خواندن قورباغه درخت‌زی (داروگ) نشانه نزدیک‌شدن باران است؛ اما نیما این باور ناب بومی را به استعاره‌ای ژرف برای انتظارِ دگرگونی بنیادین اجتماعی بدل ساخته است.

خشک آمد کشتگاه من

در جوارکشت همسایه.

گرچه می گویند:«می گریند روی ساحل نزدیک

سوگواران در میان سوگواران»

قاصد روزان ابری داروگ ! کی می رسد باران؟

بربساطی که بساطی نیست

در درون کومه تاریک من که ذرّه‌ای با آن نشاطی نیست

و جدار دنده های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش می‌ترکد

- چون دل یاران که در هجران یاران-

قاصد روزان ابری داروگ ! کی می رسد باران؟

شعر با تقابلی معنادار آغاز می‌شود: کشتگاه شاعر خشک و تهی است، در حالی که «کشت همسایه» سرسبز و بارور است—تصویری که در بسیاری از خوانش‌های تاریخی و انتقادی، اشاره‌ای تلویحی به وضعیت متفاوت جوامع دیگر (همچون شوروی) و پرسش دردناک از چرایی عقب‌ماندگی و فقر ساختاری در ایران تعبیر شده است.

حرکت معنایی شعر از زمینِ کشاورزی به «کومه تاریک» و زندگی فقیرانه انسان‌ها امتداد می‌یابد. در اینجا «بساطی که بساطی نیست»، نشان‌دهنده فروپاشی ساده‌ترین پایه‌های معیشت و کرامت انسانی است. اما شاهکار اثر در پایان آن رقم می‌خورد؛ جایی که تکرار پرسش‌گونه «قاصد روزان ابری! / داروگ! / کی می‌رسد باران؟» شعر را از دایره شکایتِ صرف خارج کرده و به یک «انتظار فعال و مطالبه‌گر» تبدیل می‌کند. باران در این خوانش، نماد رهایی از استبداد، تحقق عدالت اجتماعی، باروری فرهنگی و بازگشت نشاط به جامعه‌ای است که در چنبره خفقان گرفتار آمده است.

وطن‌دوستیِ غیرشعاری و تعهد اجتماعی

دریده‌شدن پرده شعارزدگی در شعر نیما، به مدد همین نگاه موشکافانه و ملموس به زندگی مردمان فرادست و فرودست رخ می‌دهد. او عناصر محیطی مازندران—از ساحل و باتلاق گرفته تا نی، کومه و باران—را با مهارت تمام به استخدام بیانِ درد عمومی درمی‌آورد.

مجموعه این نگرش‌ها نشان می‌دهد که نیما یوشیج نه تنها پدر شعر نوین ایران و طراح ساختارهای تازه در حوزه فرم و زبان بود، بلکه دیدگاهی عمیقاً مسئولانه نسبت به سرنوشت وطن داشت. نگاه او به ایران، ترکیبی متوازن از عشقی بومی به خاک زادگاه (یوش)، دردی جانکاه نسبت به رنج هموطنان و اعتراضی رادیکال و نمادین به استبداد، جهل و عقب‌ماندگی بود.