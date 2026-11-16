به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، محمد رستگاری گفت: در جریان گشت و پایش شبانه کارشناسان این اداره در مسیر بزرگراه فتح و بزرگراه شهید لشگری انجام شد، وضعیت زیست محیطی واحدهای مستقر در مسیر مورد بررسی قرار گرفت و برای واحدهای دارای آلودگی و موارد مشاهده شده ضایعات سوزی اخطاریه های زیست‌ محیطی لازم صادر شد.

وی با اشاره به انتشار آلاینده خروجی هوا ناشی از فعالیت یک واحد نساجی و موارد مرتبط با انتشار پسماندسوزی، بر لزوم رعایت ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی از سوی واحدهای صنعتی و خدماتی تأکید و تصریح کرد: در جریان گشت و پایش انجام شده برای واحدهای آلاینده اخطاریه محیط زیستی صادر و ابلاغ شد.

رستگاری همچنین با اشاره به بازدید از پایانه مسافربری آزادی، افزود: در جریان این پایش اتوبوس‌های مستقر در پایانه روشن مشاهده گردید که این موضوع مغایر با مصوبات کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا احراز شد و در این راستا تذکرات لازم به مسئولان پایانه برای مدیریت وضعیت و جلوگیری از انتشار آلاینده‌های ناشی از روشن ماندن اتوبوس‌ها داده شد.

وی گفت: در جریان این گشت و پایش وضعیت دیگر واحدهای صنعتی و معدنی مستقر مورد رصد قرار گرفت که موارد دال بر آلودگی هوا ملاحظه نشد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران خاطرنشان کرد: گشت ها و پایش های شبانه کارشناسان محیط زیست با هدف کنترل منابع آلاینده، پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی و صیانت از سلامت شهروندان به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.