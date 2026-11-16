سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی‌شهر در جریان اجرای طرح انضباط اجتماعی و ترافیکی، هنگام بررسی تخلفات یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس، به میزان بالای خلافی آن مشکوک شدند.

وی افزود: بررسی سوابق این خودرو نشان داد که راننده آن مجموعاً ۳۱۶ میلیون ریال جریمه پرداخت‌نشده دارد که در همین راستا مأموران بلافاصله خودرو را متوقف و برای طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر با اشاره به نوع تخلفات ثبت‌شده برای این خودرو تصریح کرد: سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، انحراف به چپ، عبور از چراغ قرمز، نبستن کمربند ایمنی و استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی از جمله تخلفاتی بوده که در سوابق این وسیله نقلیه به ثبت رسیده است.

سبحانی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی گفت: بی‌توجهی به مقررات و تکرار تخلفات حادثه‌ساز علاوه بر به خطر انداختن جان راننده و سایر شهروندان، می‌تواند پیامدهای قانونی و محدودیت‌های ترافیکی برای رانندگان به دنبال داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس مقررات، خودروهایی که میزان خلافی آن‌ها از سقف قانونی ۵۰ میلیون ریال تجاوز کند، مشمول توقیف سیستمی می‌شوند و در صورت مشاهده توسط مأموران پلیس، متوقف و به پارکینگ منتقل خواهند شد.