به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در گزارشی به تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، مشتریان شبکه بانکی بیش از چهار میلیون و ۸۲۰ هزار فقره چک الکترونیک صادر کرده‌اند.

تعداد چک‌های الکترونیک ثبت و صادرشده از سوی مشتریان در مهرماه امسال به ۹۷۰ هزار و ۴۷۴ فقره رسید. این تعداد در شهریورماه ۸۶۳ هزار و ۷۰۷ فقره و در مردادماه ۷۰۰ هزار و ۵۸۶ فقره بوده است.

مجموع چک‌های الکترونیک صادرشده توسط مشتریان شبکه بانکی در هفت‌ماهه نخست امسال، بیش از چهار میلیون و ۸۲۰ هزار فقره بوده که در مقایسه با یک میلیون و ۷۰۴ هزار و ۳۴۵ فقره در مدت مشابه سال گذشته، ۲.۸ برابر شده است.

همچنین آمارها حاکی از آن است که از زمان آغاز به کار چک الکترونیک در شبکه بانکی تا پایان مهرماه ۱۴۰۵، مشتریان حدود ۱۱ میلیون برگ چک الکترونیک صادر کرده‌اند.

افزایش ۳ برابری صدور دسته‌چک الکترونیک در شبکه بانکی

در هفت‌ماهه نخست امسال، شبکه بانکی یک میلیون و ۶۱۵ هزار و ۲۱۹ دسته‌چک الکترونیک در اختیار مشتریان حقیقی قرار داده است. این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴ که ۵۳۳ هزار و ۸۷۱ فقره دسته‌چک الکترونیک صادر شده بود، ۳ برابر شده است.

از زمان آغاز به کار چک الکترونیک در شبکه بانکی تا پایان مهرماه امسال نیز در مجموع چهار میلیون و ۴۲۹ هزار و ۹۸۹ دسته‌چک الکترونیک از سوی بانک‌ها در اختیار مشتریان قرار گرفته است.