به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی، روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ ۱۴۰۴ در حاشیه آیین غرس ۱۶۸ نهال به یاد شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب که در راستای اجرای پویش ۳۱۳ هزار نهال امید برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت ورود متروبوس‌ها به ناوگان حمل‌ونقل عمومی اظهار کرد: در مجموع ۷۵ دستگاه متروبوس خریداری کرده‌ایم که دو نمونه از آن به همراه زیرساخت‌های مربوط وارد شده است.

وی افزود: بخش دوم این ناوگان نیز در مرحله بعد وارد خواهد شد و ورود دستگاه‌ها به‌تدریج ادامه پیدا می‌کند.

شهردار تهران در واکنش به طرح تمرکززدایی که از سوی وزیر راه و شهرسازی مطرح شده است، گفت: به اعتقاد من هرکسی این طرح را کارشناسی کند، متوجه می‌شود که طرح درستی نیست؛ چراکه مبتنی بر اطلاعات دقیق نیست و همین موضوع می‌تواند به بروز آسیب منجر شود.

زاکانی همچنین درباره برنامه مسکن اجتماعی در پایتخت اظهار کرد: ۱۱ نقطه جغرافیایی در شهر تهران برای نوسازی هدف‌گذاری کرده‌ایم که مجموع مساحت آن‌ها ۶۲۹ هکتار است.

وی افزود: در چارچوب این برنامه، موضوع مسکن اجتماعی نیز دنبال می‌شود تا بتوانیم زمینه شکل‌گیری موجی جدی برای ساخت مسکن اجتماعی را فراهم کنیم.