به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت شل مصر روز یکشنبه (۲۴ آبان) با اشاره به بهره‌برداری از میدان گازی «مینا وست» (Mina West) واقع در دریای مدیترانه در این کشور، اعلام کرد که تولید از این میدان منبعی تازه برای تأمین گاز داخلی فراهم می‌کند.

شرکت شل مصر برآورد می‌کند میدان مینا وست که در سال ۲۰۲۳ در منطقه دارای امتیاز «عامریه شمالی» کشف شد، از ظرفیت تولید روزانه ۱۶۰ میلیون فوت‌مکعب گاز برخوردار باشد.

میدان مینا وست به زیرساخت‌های انرژی موجود در منطقه وست دلتا دیپ مارین (WDDM) متصل است که بنا بر اعلام شرکت شل، این موضوع تکمیل سریع‌تر این پروژه را ممکن ساخته است.

شرکت شل که مجری طرح این میدان گازی است، ۶۰ درصد از سهام «مینا وست» را در اختیار دارد و ۴۰ درصد باقی‌مانده به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت اکتشاف نفت خارجی کویت (KUFPEC) متعلق است.

بر اساس داده‌های مؤسسه ابتکار داده‌های نفتی موسوم به جودی (JODI)، مصر در اوت حدود ۱۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون فوت‌مکعب گاز تولید کرده است. این مقدار نسبت به تولید حدود ۲۱۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون فوت‌مکعبی این کشور در اوت ۲۰۲۱، حدود ۴۸ درصد و نسبت به پارسال حدود ۱۰.۵ درصد کاهش داشته است.