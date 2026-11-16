به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت زنده‌یاد منصور انوری، نویسنده کتاب «جاده جنگ» و کتاب «رهبر شهید»، دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه با حضور خانواده این نویسنده فقید و جمعی از چهره‌های فرهنگی و هنری کشور در مشهد برگزار می‌شود.

این مراسم با هدف پاسداشت سال‌ها فعالیت ادبی و فرهنگی منصور انوری و گرامیداشت یاد و میراث ماندگار این نویسنده برگزار خواهد شد.

در این آیین، محمدمهدی دادمان، بهروز رحیمی، حسین تیموری، سیدسعید موسوی و مجدالدین معلمی حضور خواهند داشت و درباره جایگاه ادبی و فرهنگی این نویسنده فقید سخن خواهند گفت.

مصطفی انوری متولد سال ۱۳۳۴ در یکی از روستاهای نیشابور بود که بیش از سه دهه از عمر خود را صرف روایت تاریخ معاصر ایران و ادبیات دفاع مقدس کرد.

مجموعه زندگینامه شهدا به نام «قربانگاه عشق»، «از عشق‌آباد تا عشق‌آباد»، «قلب تپنده» و «بر فراز آشیانه عنقا» در کنار متن مجموعه‌های تلویزیونی متعدد از جمله آثار وی محسوب می‌شود.

انوری در کارنامه ادبی خود دریافت جوایز کتاب سال، جلال آل‌احمد، کتاب فصل، قلم زرین و نشان فیروزه هنر انقلاب اسلامی را ثبت کرده است.

وی به دلیل بیماری سحرگاه جمعه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۵ در مشهد درگذشت.

آیین بزرگداشت زنده‌یاد منصور انوری از ساعت ۱۸:۳۰ روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه در مشهد، ابن‌سینا ۳، پلاک ۲۶ برگزار می‌شود.

این مراسم به همت حوزه هنری خراسان رضوی، مجموعه کتاب‌رسان و سوره مهر با حضور خانواده منصور انوری برگزار خواهد شد.