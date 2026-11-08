به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر منصور انوری، نویسنده برجسته ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و خالق رمان دوازده جلدی جاده های جنگ، ظهر یکشنبه در حرم مطهر امام رضا (ع) تشییع و به خاک سپرده شد.

مراسم تشییع و وداع با این نویسنده پیشکسوت، امروز در صحن کوثر حرم مطهر رضوی با حضور خانواده، مسئولان، فرهیختگان و اهالی قلم برگزار شد.

آیت‌الله علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد در این مراسم بر پیکر این نویسنده مشهور ادبیات انقلاب اسلامی اقامه نماز کرد و پیکر این نویسنده در حرم مطهر امام رضا (ع) به خاک سپرده شد.

منصور انوری که در سن ۷۱ سالگی درگذشت، از نویسندگان شناخته‌شده حوزه ادبیات انقلاب اسلامی و مستندسازی دفاع مقدس بود. وی با نگارش مجموعه ۱۲ جلدی «جاده جنگ»، از روایتگران مهم تحولات تاریخی و اجتماعی ایران محسوب می‌شود.

این نویسنده که از نویسندگان برجسته خراسان رضوی بود، آثار دیگری همچون «قربانگاه عشق»، «قلب تپنده» و «بر فراز آشیانه‌ی عنقا» را نیز به یادگار گذاشته است.

انوری همچنین موفق به کسب جوایز معتبری از جمله جایزه ادبی جلال آل‌احمد، کتاب فصل و قلم زرین شده بود.