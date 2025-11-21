آغاز شمارش حیات وحش در ۵ شهرستان گرمسیری کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی نسب با اشاره به شمارش حیات وحش در ۵ شهرستان گرمسیری کهگیلویه و بویراحمد، گفت: ۱۵۰ کارشناس و محیطبانان در قالب ۳۲ گروه از صبح فردا به مدت ۴ روز حیات وحش مناطق گرمسیری استان را شمارش میکنند.
وی افزود: این اقدام در چارچوب برنامههای مدون حفاظتی و در پاسخ به ضرورت شناسایی نقاط ضعف و قوت عرصههای طبیعی برای حراست از سرمایههای ملی انجام میشود.
مدیرکل حفاظت محیطزیست کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: حفظ این مناطق برای بقای گونههای در معرض خطر و تضمین سلامتی اکوسیستم یک وظیفه همگانی است.
وی تصریح کرد: این ۳۲ گروه عملیاتی، مجهز به امکانات ارتباطی و پایشی بوده که در مناطق حفاظتشده و شکارممنوع، از جمله غنیترین و در عین حال، حساسترین زیستبومهای کشور کار شمارش حیات وحش را بر عهده دارند.
