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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۲

ورود شبانه خرس قهوه‌ای به پاسگاه محیط‌بانی کوه گل سی‌سخت

ورود شبانه خرس قهوه‌ای به پاسگاه محیط‌بانی کوه گل سی‌سخت

سی‌سخت- مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از ثبت تصویر حضور شبانه یک قلاده خرس قهوه‌ای در محوطه پاسگاه محیط‌بانی کوه گل سی‌سخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی نسب با اشاره به ثبت این تصویر توسط دوربین‌های مداربسته پاسگاه محیط‌بانی کوه گل اظهار کرد: این پاسگاه در محدوده پارک ملی و منطقه حفاظت‌شده دنا به دوربین‌های مداربسته مجهز است و امکان تصویربرداری در شب نیز فراهم شده است.

وی افزود: تصاویر دوربین‌های این پاسگاه به‌صورت آنلاین در اتاق مانیتورینگ اداره کل حفاظت محیط زیست استان مدیریت و پایش می‌شود و در یکی از تصاویر ثبت‌شده، حضور یک قلاده خرس قهوه‌ای در محوطه پاسگاه مشاهده شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: این خرس قهوه‌ای در ساعات شب وارد محوطه پاسگاه محیط‌بانی کوه گل شده و حدود ۱۰ دقیقه در این محل حضور داشته و پس از آن از محوطه پاسگاه خارج شده است.

پایش هوشمند حیات وحش در دنا

دیانتی نسب با اشاره به اهمیت استفاده از تجهیزات هوشمند برای پایش مناطق تحت مدیریت محیط زیست گفت: ثبت چنین تصاویری بیانگر اهمیت پایش مستمر زیستگاه‌های طبیعی و امکان رصد گونه‌های ارزشمند حیات وحش در مناطق تحت مدیریت است.

وی ادامه داد: ارتفاعات دنا و منطقه کوه گل از زیستگاه‌های ارزشمند حیات وحش استان به شمار می‌روند و استمرار پایش می‌تواند در شناخت بهتر رفتار گونه‌ها، بررسی وضعیت زیستگاه و مدیریت مؤثرتر مناطق نقش داشته باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با بیان اینکه خرس قهوه‌ای از گونه‌های ارزشمند و حمایت‌شده حیات وحش است، تصریح کرد: حفاظت از این گونه و زیستگاه آن از اولویت‌های اداره کل حفاظت محیط زیست است.

هشدار محیط زیست به گردشگران و جوامع محلی

دیانتی نسب از مردم، گردشگران و جوامع محلی خواست از نزدیک شدن به حیات وحش، تغذیه حیوانات و ایجاد هرگونه مزاحمت برای گونه‌های جانوری خودداری کنند.

وی تأکید کرد: در صورت مشاهده حیات وحش یا بروز هرگونه تعارض احتمالی میان انسان و حیوانات وحشی، موضوع باید به مأموران محیط‌بانی اطلاع داده شود تا اقدامات لازم در سریع‌ترین زمان انجام شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد در پایان گفت: پایش آنلاین پاسگاه‌های محیط‌بانی و مناطق تحت مدیریت همچنان ادامه دارد و تصاویر ثبت‌شده نیز برای بررسی‌های کارشناسی و رفتارشناسی گونه‌های حیات وحش در اختیار کارشناسان قرار گرفته است.

کد مطلب 6969614

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