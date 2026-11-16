پرویز ساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حمایت‌های بیمه‌ای از افراد دارای معلولیت و سایر گروه‌های هدف بهزیستی کردستان در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به پرداخت بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال حق بیمه کارفرمایی و خویش‌فرمایی منجر شده است.

وی بیان کرد: طی ۶ ماه نخست امسال، مبلغ ۱۲۰ میلیارد و ۸۲ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۵۲۰ ریال برای تأمین حق بیمه گروه‌های مشمول این حمایت‌ها اختصاص یافته است.

وی با اشاره به گروه‌های برخوردار از این تسهیلات افزود: افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار، زنان خودسرپرست و بدسرپرست ترخیص‌شده از مراکز شبانه‌روزی، بهبودیافتگان از اعتیاد و آسیب‌دیدگان اجتماعی، در صورت اشتغال و احراز شرایط تعیین‌شده، امکان استفاده از حمایت‌های بیمه‌ای بهزیستی را دارند.

مدت حمایت بیمه‌ای برای گروه‌های مختلف

معاون مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی بهزیستی کردستان درباره مدت برخورداری از این حمایت‌ها بیان کرد: بر اساس ضوابط موجود، حق بیمه افراد دارای معلولیت تا زمان بازنشستگی، زنان سرپرست خانوار به مدت پنج سال و افراد بهبودیافته از اعتیاد به مدت ۳۶ ماه مشمول حمایت سازمان بهزیستی می‌شود.

ساعدی هدف از پرداخت این کمک‌ها را کاهش فشارهای اقتصادی بر گروه‌های هدف و تقویت امنیت شغلی آنان دانست و گفت: این حمایت‌ها با هدف توسعه اشتغال پایدار، افزایش استقلال اقتصادی و فراهم‌کردن زمینه توانمندسازی جامعه هدف اجرا می‌شود.