به گزارش خبرنگار مهر، آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری میان بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی با سازمان بهزیستی کشور با هدف توانمندسازی اقتصادی و توسعه اشتغال در مناطق محروم برگزار شد.

این تفاهم‌نامه با حضور حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان و سیدجواد حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم‌نامه، جامعه هدف شامل زنان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت، معتادان بهبود یافته و سایر گروه‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی از خدمات حمایتی و اشتغال‌زایی بهره‌مند خواهند شد.

در چارچوب این همکاری، شناسایی ظرفیت‌های اشتغال، اهلیت‌سنجی متقاضیان، راهبری و استقرار طرح‌های کسب‌وکار، نظارت دوره‌ای بر اجرای طرح‌ها به مدت ۱۸ ماه، برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی، توسعه کسب‌وکارهای خرد و محلی، همکاری در تشکیل تعاونی‌های تولیدی و صندوق‌های قرض‌الحسنه محلی برای جامعه هدف در دستور کار قرار گرفته است.

همچنین راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی تجمیعی برای مراکز شبانه‌روزی تحت پوشش سازمان بهزیستی، ارائه مشاوره برای ارتقای سامانه‌های ارتباطی و اطلاعاتی سازمان، همکاری در برگزاری رویدادها و جشنواره‌های مشترک به منظور توسعه بازار کسب‌وکارها، پرداخت هزینه شبکه تسهیل‌گری و اجرای برنامه‌های رسانه‌ای و مستندسازی از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه است.

بر اساس اهداف پیش‌بینی شده، پرداخت ۲۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغال‌زایی، ۴۵ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری و مشارکت، ایجاد بستر لازم برای ایجاد و توسعه ۲۰ هزار فرصت شغلی و ارائه آموزش‌های مهارتی و مشاوره شغلی به ۸ هزار نفر از کارآموزان از مهم‌ترین دستاوردهای مورد انتظار این تفاهم‌نامه به شمار می‌رود.

زیرساخت فناورانه برای شناسایی و اشتغال جامعه هدف

حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان، در تشریح برنامه‌های مشترک این بنیاد با سازمان بهزیستی گفت: زیرساختی فناورانه برای شناسایی ظرفیت‌ها، ارزیابی توانمندی‌ها، آموزش و مهارت‌آموزی افراد طراحی شده است که می‌تواند فرآیند ورود جامعه هدف به بازار کار را تسهیل کند.

وی با بیان اینکه افراد پس از طی مراحل شناسایی و آموزش، امکان بهره‌مندی از تسهیلات و حمایت‌های لازم برای راه‌اندازی کسب‌وکار و دستیابی به اشتغال پایدار را خواهند داشت، افزود: هدف از این همکاری استفاده از ظرفیت‌های موجود برای حمایت از سرپرستان خانوار و سایر گروه‌های تحت پوشش است تا بتوانند سهم بیشتری از فرصت‌ها و امکانات موجود در کشور داشته باشند.

رئیس بنیاد مستضعفان خاطرنشان کرد: بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، زمینه اشتغال بخشی از جامعه هدف سازمان بهزیستی فراهم خواهد شد و بنیاد مستضعفان در قالب این همکاری، در اجرای برنامه‌های توانمندسازی و اشتغال‌زایی این سازمان مشارکت می‌کند.

دهقان تأکید کرد: بنیاد مستضعفان برنامه مستقلی در حوزه اشتغال مددجویان بهزیستی ندارد، اما تلاش می‌کند از طریق این تفاهم‌نامه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود، نقش مؤثری در تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده ایفا کند.

تمرکز تفاهم‌نامه بر آموزش، مهارت‌آموزی و پایداری شغلی

در ادامه این مراسم، سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، با اشاره به سابقه همکاری میان دو مجموعه اظهار کرد: همکاری‌های مشترک میان بهزیستی و بنیاد مستضعفان پیش از این نیز وجود داشته، اما در قالب تفاهم‌نامه جدید، این همکاری‌ها ساختارمندتر و با تمرکز بیشتری بر حوزه‌های اشتغال، آموزش، مهارت‌آموزی و پایداری شغلی دنبال خواهد شد.

وی افزود: در این تفاهم‌نامه برای مراحل مختلف توانمندسازی، از آموزش و مهارت‌آموزی گرفته تا تثبیت و پایداری اشتغال، ظرفیت‌ها و سازوکارهای مشخصی پیش‌بینی شده است. همچنین شبکه مراکز پشتیبانی شغلی بهزیستی و تسهیلات حمایتی دولت می‌تواند به تقویت ماندگاری مشاغل ایجادشده کمک کند.

بررسی مشکلات مسکن جامعه هدف بهزیستی

حسینی از برنامه‌ریزی برای توسعه همکاری‌ها در حوزه مسکن نیز خبر داد و گفت: مقرر شده با همکاری بنیاد مستضعفان، مسائل و مشکلات مربوط به حوزه املاک و مسکن جامعه هدف بهزیستی نیز مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

معلولان، زنان سرپرست خانوار و بهبودیافتگان در اولویت

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه افراد دارای معلولیت و زنان سرپرست خانوار از اولویت‌های اصلی برنامه‌های اشتغال این سازمان هستند، اظهار داشت: در حال حاضر حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی قرار دارند و همچنین حدود ۳۰۰ هزار زن سرپرست خانوار از خدمات این سازمان بهره‌مند می‌شوند که فرزندان بزرگسال آنان نیز در زمره جامعه هدف قرار می‌گیرند.

وی همچنین به وضعیت فرزندان مراکز شبه‌خانواده اشاره کرد و گفت: نوجوانانی که پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی وارد زندگی مستقل می‌شوند، برای آغاز مسیر جدید زندگی خود بیش از هر چیز به اشتغال پایدار نیاز دارند.

حسینی در پایان با اشاره به ضرورت حمایت از بهبودیافتگان اعتیاد تصریح کرد: افرادی که دوره درمان و ترک اعتیاد را در مراکز تحت پوشش بهزیستی پشت سر می‌گذارند، برای جلوگیری از بازگشت به آسیب‌های اجتماعی نیازمند شغل پایدار هستند و این موضوع یکی از مهم‌ترین محورهای برنامه‌های توانمندسازی سازمان بهزیستی محسوب می‌شود.