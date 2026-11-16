به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۵ در مراسم افتتاح برنامه تربیت مدیران آینده نظام سلامت، گفت: کاری که در این حوزه آغاز شده، اقدامی اصولی و ارزشمند است و اهمیت آن از این جهت است که مستقیماً با سلامت مردم ارتباط دارد. مدیریت در حوزه سلامت با بسیاری از حوزه‌های دیگر متفاوت است و مسئولیت و حساسیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به ضرورت انتخاب افراد متناسب با مسئولیت‌های مدیریتی، افزود: نخستین گام در تربیت مدیران، استعدادسنجی است؛ به این معنا که باید مشخص شود هر فرد برای چه مسئولیتی استعداد و توانایی دارد. ممکن است فردی برای یک جایگاه مدیریتی مناسب نباشد، اما در حوزه‌ای دیگر بتواند منشأ تحول و پیشرفت شود.

وزیر بهداشت با تأکید بر اهمیت رقابت سالم در انتخاب مدیران ادامه داد: کشور از انتصاب افرادی که آمادگی و آموزش لازم برای پذیرش یک مسئولیت را نداشته‌اند، آسیب دیده است. هر فرد باید مراحل لازم را طی کند، آموزش ببیند و پس از کسب آمادگی به جایگاه مدیریتی برسد. نمی‌توان فردی را که برای مسئولیتی تربیت نشده و آموزش‌های لازم را ندیده است، در آن جایگاه قرار داد؛ زیرا ممکن است تصمیم‌ها و اظهارات او با واقعیت‌های اجرایی و توان مجموعه تحت مدیریتش تناسب نداشته باشد.

ظفرقندی با بیان اینکه آزمون‌های مدیریتی باید متنوع و چندبعدی باشند، گفت: آزمون دانشی به‌تنهایی برای ارزیابی توانایی افراد کافی نیست و باید مهارت، خلاقیت، نوآوری و انگیزه افراد نیز سنجیده شود.

وی با اشاره به تجربه خود در حوزه جراحی توضیح داد: در ارزیابی مهارت‌های جراحی، صرف داشتن دانش نظری کافی نیست؛ فرد باید در شرایط دشوار و پراسترس نیز توانایی تصمیم‌گیری و حفظ تمرکز داشته باشد. جراحی که در مواجهه با خون یا ورود هم‌زمان چند مصدوم به اتاق عمل کنترل خود را از دست بدهد، نمی‌تواند مسئولیت چنین شرایطی را به‌درستی مدیریت کند.

وزیر بهداشت با تشریح نمونه‌ای از آزمون‌های عملی مهارت جراحی گفت: در گذشته برای سنجش مهارت افراد، تمرین‌های عملی طراحی می‌کردیم تا مشخص شود فرد چگونه سوزن و نخ را انتخاب و استفاده می‌کند، بخیه را با چه فاصله‌ای می‌زند و گره را چگونه می‌بندد. در این آزمون‌ها حتی از نمونه‌های بافتی استفاده می‌شد تا مهارت عملی افراد به‌صورت واقعی ارزیابی شود؛ بنابراین باید توانایی انجام کار در کنار دانش نظری مورد توجه قرار گیرد.

خلاقیت و انگیزه خدمت، از شاخص‌های مهم مدیریت

ظفرقندی با تأکید بر اینکه ارزیابی مدیران نباید به آزمون‌های اولیه محدود شود، اظهار کرد: خلاقیت و نوآوری نیز باید در طول فعالیت مدیریتی افراد سنجیده شود. ممکن است دو نفر مسئولیت مدیریت دو بیمارستان را بر عهده بگیرند، اما یکی از آنها با صرف وقت، انرژی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، عملکرد مجموعه را متحول کند و دیگری صرفاً همان مسیر قبلی را ادامه دهد.

وی با اشاره به ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت بیمارستان‌ها افزود: در بازدید از برخی بیمارستان‌ها مشاهده می‌شد که با وجود برخورداری از تعداد زیادی تخت، ضریب اشغال تخت‌ها پایین است و بخش‌های مختلف با تعداد محدودی بیمار فعالیت می‌کنند. مدیر باید بتواند چنین مسائلی را شناسایی کند و برای استفاده بهتر از ظرفیت‌ها برنامه داشته باشد.

وزیر بهداشت همچنین مدیریت پسماندهای بیمارستانی و نظارت بر فرایندهای مختلف مراکز درمانی را از جمله حوزه‌هایی دانست که به خلاقیت و پیگیری مدیران نیاز دارد و گفت: نمی‌توان انتظار داشت مدیری صرفاً با حضور در محل کار و ادامه دادن روندهای گذشته، مجموعه را متحول کند. مدیریت اثربخش به انگیزه، خلاقیت و توانایی شناسایی مسائل نیاز دارد.

ظفرقندی با تأکید بر اهمیت انگیزه خدمت به مردم و انگیزه رشد فردی مدیران ادامه داد: یکی از شاخص‌های مهم در انتخاب مدیران، انگیزه خدمت به مردم است. در کنار آن، انگیزه رشد و پیشرفت نیز اهمیت دارد؛ زیرا مدیر باید برای ارتقای توانایی‌های خود و بهبود عملکرد مجموعه تحت مدیریتش تلاش کند.