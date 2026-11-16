عبدالحسین داداشی‌نیاکی درگفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت سامانه بارشی و صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، اظهار کرد: از ساعت ۴:۳۰ بامداد امروز تا ساعت ۱۲:۱۵ ظهر امروز، معادل ۱۷ میلی‌متر بارش رحمت الهی در سطح شهرستان ثبت شده است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه تا این لحظه هیچ‌گونه گزارشی مبنی بر بروز خسارت مالی یا جانی دریافت نشده است، افزود: با این حال، به دلیل طغیان و بالا آمدن دبی آب رودخانه‌ها و حفظ ایمنی شهروندان، مسیر پل آب‌نما در محور ارتباطی سجیدان به سمت جواهردشت تا اطلاع ثانوی و فروکش کردن جریان آب مسدود اعلام می‌شود.

داداشی نیاکی ضمن تأکید بر لزوم هوشیاری عمومی، از تمامی شهروندان، روستاییان محترم و گردشگران عزیز درخواست کرد: ضمن رعایت کامل نکات ایمنی، از هرگونه تردد در این مسیر و همچنین توقف، استقرار و تردد در حریم و بستر رودخانه‌ها و مناطق پرخطر جداً خودداری کرده و همکاری لازم را با نیروهای امدادی، راهداری و ستاد بحران داشته باشند.

وی تصریح کرد: ستاد مدیریت بحران شهرستان و تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی در آماده‌باش کامل به سر می‌برند و اخبار تکمیلی متعاقباً از طریق مبادی رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.